Große Freude über das gute Miteinander

Mudau. Das Nebenzimmer der „Goldenen Olive“ platzte fast aus den Nähten, dennoch fand ein harter Kern an Musikern und Musikerinnen noch kleine Stehnischen für die musikalische Begrüßung und das Gedenken an die im Berichtsjahr verstorbenen treuen Mitglieder.

Rebekka Kohler vom Vorstandsteam zeigte sich erfreut über die hervorragende Resonanz zur Jahreshauptversammlung. Diese stehe als Zeichen des guten Miteinanders im Musikverein „Harmonie 1872“ Mudau.

Diese Ansicht teilten auch Bürgermeisterstellvertreter Markus Hohn und Ortsvorsteher Walter Thier die in ihren Grußworten ihre Hochachtung für die Leistung des Traditionsvereins als Werbeträger der Gemeinde ebenso zum Ausdruck brachten wie ihre Anerkennung für die Qualität des jung gebliebenen Vereins mit einem Altersdurchschnitt von 28 Jahren.

Helmut Korger junior dankte als Vorsitzender der „KaGeMuWa“ für die gute Zusammenarbeit. Rebekka Kohler erinnerte auch im Namen ihrer Teamkollegen Katharina Schwing und Stefan Schüßler in einem straffen Rückblick an das ebenso erfolgreiche wie schwierige Jubiläumsjahr 2022 zum 150. Geburtstag des Vereins.

Nach Fastnacht habe man mit dem regulären Probenbetrieb beginnen und mit viel Einsatz ein fast normales Sommerprogramm vorbereiten können.

Wichtig war dem Vorstandsteam auch, dass wieder die geselligen Termine stattfinden konnten und die Kapelle in der Pandemiezeit nichts von ihrem guten Miteinander und Zusammenhalt verloren habe. Glücklich sei man auch darüber, dass die Organisation aller Aktivitäten nun wieder weniger kräftezehrend verlaufen könne und die musikalische Früherziehung in Kooperation mit der Grundschule und etwa 25 Kindern wieder eine Nachwuchslücke schließen könne.

346 Mitglieder

Abschließend informierte Rebekka Kohler darüber, dass der Musikverein aktuell von 346 Mitgliedern, darunter 88 aktive und neun Ehrenmitglieder, getragen werde. Nähere Details über das Berichtsjahr erfuhr man aus dem kurzweiligen Bericht der Schriftführerinnen Simone Pida und Sofie Englert. Letztere erinnerte an die Teilnahme an der Online-Prunksitzung, den musikalischen Fastnachtszug durch die Gemeinde, das Benefiz-Open-Air für die Ukraine, diverse gesellige Treffen und Entrümpelungsaktionen im Musikerheim, die gelungenen Auftritte in Allfeld, Ottersheim, Donebach, Trennfurt, Hettigenbeuern, Laudenberg, im Ünglert und beim Laurentiusmarkt, beim Oktoberfest des Golfplatzes und in Möckmühl.

Ein Glanzlicht war die Verleihung der Conradin-Kreuzer-Tafel beim Landesmusikfest in Göppingen, die jedoch erst beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Odenwaldhalle ihren würdigen Rahmen erhielt.

Aber auch die unvergessliche Jubiläums-Musikparade mit zahlreichen befreundeten Musikvereinen und die nicht so gut besuchte „Regenbogen 2“-Rockschuppenparty sowie das hervorragend besuchte Jahreskonzert unter dem Titel „Welcome back“ brachte Sofie Englert in Erinnerung.

Trotz hoher Investitionen legten die Kassenwarte Theresa Link und Manuel Galm einen positiven Kassenbericht vor. Für dessen saubere und korrekte Ausführung lobten die Kassenprüferinnen Manuela Galm und Carolin Breunig die Kassenwarte. Dirigent Jürgen Schmid bestätigte das gute Miteinander und wie viel Spaß die Proben mit den Musikern und seinem verlässlichen und kollegialen Vorgänger und jetzigen Stellvertreter Ralph Müller machten. Dafür nehme er den Weg von Aglasterhausen nach Mudau gern in Kauf.

Jugenddirigentin Julia Pittner und ihre Kollegin Melina Schmitt bilden zusammen mit Julia Volk, Alisa Speer, Kristin Link, Theresa Link, Stefan Schüßler, Till Müller und Timo Pittner 38 Jugendliche aus. Davon befinden sich 23 derzeit in der Registerausbildung. Mit einem Dank an die Ausbilder, aber auch an die Jugendlichen und deren Eltern für die geleistete Arbeit und das Engagement schloss Julia Pittner ihren Bericht.

Nach der einstimmigen Entlastung von Kassenwarten und Vorstandschaft ehrten Rebekka Kohler, Katharina Schwing und Stefan Schüßler langjährige fördernde und ehemals aktive Mitglieder mit Ehrennadeln und Urkunden. Mit Silber gewürdigt wurden für 25-jährige Treue Erich Böhm, Gertrud Dieterle, Konrad Galm, Beate Geier, Barbara Schwing und Margret Walz. Gold erhielten für 40 Jahre treue Verbundenheit Bernhard Dambach, Otto Herkert, Helmut Link und Sonja Knapp. Seit 50 Jahren sind Karlheinz Götz und Hilmar Rechner unverzichtbare Stützen des Musikvereins und wurden mit Gold ausgezeichnet. L.M.