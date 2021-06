Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neu in Mudau - Kevin Hauk eröffnet Geschäft im Stil eines Unverpackt-Ladens Nostalgisches Geschäft in Mudau: „Einkaufen, so wie es früher war“

Mudau erhält ein neues Geschäft: Kevin Hauk eröffnet neben der gleichnamigen Metzgerei den Lebensmittelladen „s’Ernschtle“.