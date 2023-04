Mudauer Schützen ehrten treue Mitglieder

Mudau. Die Würdigung langjähriger Stützen des Mudauer Schützenvereins und der Rückblick auf ein sportlich überaus erfolgreiches Jahr standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des „Schützenvereins Mudau 1930“.

Im Bericht des Oberschützenmeisters Christian Meixner wurde deutlich, dass der Verein ab Mitte letzten Jahres endlich wieder zu einem fast normalen Schützenjahr gefunden hat. Das Schützencafé hatte sich am Laurentiusmarkt und an Fastnacht gut gefüllt, nach dreijähriger Pause läuft aktuell das Training für ein hoffentlich erfolgreiches Vereinsvergleichsschießen, das auch privaten Dreiermannschaften offensteht. Die sportlichen Erfolge wurden von Schießleiter Wolfgang Dambach beleuchtet.

Schriftführer Philipp Schulte erinnerte an die Aktivitäten des Berichtsjahrs, obwohl neben dem Vereinsausflug auch das Vereinsvergleichsschießen und der Kreiskönigsball noch gecancelt waren. Beim Laurentiusmarkt hatte man erstmals und mit gutem Erfolg das Schießen mit Lichtgewehren angeboten, ein Grillfest indoor und die Königsfeier hatten das gesellige Miteinander wiederbelebt.

Jugendleiter Markus Bayer konnte als einziger Jugendlicher in der Coronazeit von seinem Erfolg als 3. in der Landesmeisterschaft berichten. Schießleiter Wolfgang Dambach erinnerte an die bereits durchgeführten sportlichen Ehrungen der Vereinsmeister, Schützenkönige und der Sieger des Preisschießens, bevor er mit einem dicken Lob die überregionalen Erfolge bekanntgab. Denn die Mudauer Schützen stellten mindestens fünf Kreismeister, davon mit Simone Bärhausen, Stefan Straub, Wolfgang Dambach und Gerhard Mechler allein vier bei allen Wettkampfklassen „Auflage Schützen“. Bei Luftgewehr Herren I ist die Wertung von Philipp Schulte noch nicht bekannt, Markus Bayer wurde Vierter. In der Herren I Luftpistole wurde Christian Meixner Kreismeister vor Jan Peters auf dem 2. Platz. Beim Kreispokal belegte die Mudauer Mannschaft Platz 4. Ebenso erfolgreich waren vier Mannschaften bei den Rundenwettkämpfen. Beide Auflagen-Mannschaften siegten, die eine in der Kreisoberliga, die 2. in der Kreisliga B mit Aufstieg in Kreisliga A. In der Einzelwertung belegte Simone Bärhausen Platz 1, Gerhard Mechler Platz 2. Bei Luftgewehr freihändig belegten Mannschaft und in der Einzelwertung auch Markus Bayer Platz 3 in Gruppe A und in der Luftpistole wurde man in der Kreisoberliga Zweiter.

So positiv wie die sportlichen Erfolge präsentierte Schatzmeisterin Gaby Dambach auch die finanzielle Lage des Vereins, der Andreas Müller und Lars Wankes eine akribisch korrekte Kassenführung bescheinigten. Entsprechend einstimmig fiel die Entlastung des Vorstands aus.

Ehrungen aktiver Schützen standen an. Meixner erinnerte an das Jahr 1963, als unter anderem Erich Frank, Emil Schwind und die Ehrenmitglieder Helmut Scheuermann und Willi Strohmer mit ihrem Eintritt, ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihrer zupackenden Art für den Fortbestand des Schützenvereins Mudau gesorgt hatten. Für ihre 60-jährige engagierte Treue wurden sie mit Urkunden und Ehrennadeln des Badischen und des Deutschen Schützenverbands gewürdigt. Seit 40 Jahren sind dem Verein Ralf Frank und Liane Plattek-Schork in gleicher treuen Verbundenheit und sportlich aktiv zugetan, wofür sie ebenfalls durch den Badischen und den Deutschen Schützenverband gewürdigt wurden.

Als „Youngster“ wurde OSM Christian Meixner für 25-jährige sportliche und ehrenamtliche treue Mitgliedschaft mit der silbernen Würdigung der beiden Schützenverbände und einigen Anekdoten aus seiner Anfangszeit durch Schützenmeisterin Simone Bärhausen ausgezeichnet. L.M.