Vielfältiges Bewegungsangebot erreicht insgesamt 1169 Mitglieder

Auf ein ebenso erfolgreiches wie arbeitsreiches Jahr blickten die Mitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft Reisenbach/ Mudau im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung im Reisenbacher Grund zurück.

Reisenbach. Die TSG ist mit 1169 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein der Odenwaldgemeinde und nicht nur der Stolz der Vorsitzenden Anette von Wedel, Ehrenvorsitzendem Alfred Czech und der Ehrenmitglieder Gabi Schäfer und Stefan Galm. Auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Rainer Schäfer, stellvertretender Ortsvorsteher von Reisenbach, hatten bei der Versammlung ihre Hochachtung zum Ausdruck gebracht.

Ehrungen und Auszeichnungen bei der TSG Reisenbach/Mudau Für 25-jährige Treue zur TSG Reisenbach/Mudau wurden geehrt Claudia Grimm, Lena Grimm-Esposto, Roland Grimm, Tobias Grimm, Katharina Gericke, Ulrike Link, Dennis Dieterle, Karlfried Dieterle, Petra Dieterle, Karoline Schmidkal, Jennifer Münster-Götzinger, David Dambach, Theresa Dambach, Wolfgang Dambach, Sarah Huschka, Angelo Walter, Ivonne Dambach, Agnes Heß und Laura Müller. Als beste Turnerinnen wurden Leonie Böhle, Emma Mielke und Svea Schwarz mit je einem Pokal, Marla Banschbach, Lina Galm, Paula Nicola, Maria Mechler und Greta Baier mit Medaillen ausgezeichnet.

In ihrem Bericht, der auch den Rückblick der Ressortleiterkollegen für Freizeit- und Gesundheitssport Alfred Czech und Christa Hartl beinhaltete, erläuterte die Vorsitzende: „Die TSG hat aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen begeisterte Mitglieder und ist ein weit über Mudau und Buchen bekannter und großer Verein, der positiv erscheint.“

Wobei fast 40 Prozent der Mitglieder bis 18 Jahre alt sind, die der Statistik der Weltgesundheitsorganisation entgegenwirken, wonach sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu wenig bewegen. Als Richtlinie wurde festgelegt, dass Kinder und Jugendliche sich mindestens 60 Minuten pro Tag, Erwachsene zweieinhalb Stunden pro Woche mit moderater bis hoher Intensität bewegen sollten.

Die TSG bietet mit einem vielfältigen Bewegungsangebot mit viel Spaß und Freude interessante, innovative und vielseitige Sportstunden an, die in nur zwei präsenten Vorstandssitzungen und einem Übungsleitertreffen organisiert wurden. Anette von Wedel stellte das Programm mit einem Dank an alle ÜbungsleiterInnen vor: Mutter-Kind-Turnen, Kleinkind-Turnen, Kinderturnen, Geräteturnen, Entspannungsgymnastik, Fitness Mix-Stunden, Step Aerobic, Pilates, Drums Alive, Körperbalance, Bubenturnen, Windelflitzer, Gymnastik/Fitmix Damen-Gruppen, Wassergymnastik, Yoga, Männersportgruppe, Pilates und Rückenfit. Darüber hinaus die Sportabzeichen Abnahme in Kooperation mit dem TSV Mudau. „Um dieses Programm zu meistern, nehmen sich etwa 35 qualifizierte und motivierte Übungsleiter und Helfer ehrenamtlich die Zeit und geben ihr Können souverän weiter.“

Weiter waren im Angebot Sonntagswanderungen von acht bis 12 Kilometern Länge mit Alfred Czech sowie zwei Wanderstrecken mit Wanderwart Jürgen Ziegler und die beliebte viertägige Bergwandertour im Bregenzer Wald, organisier von Uschi Schwab auch als Werbung für die geplanten Wandertage 14. bis 17. Juli in Pfronten.

Die TSG-Turnerinnen hatten sich an Wettkämpfen beteiligt, die Übungsleiterinnen Dorothea Köhler, Gabi Schäfer, Christine Söhner und Anette von Wedel nahmen zur Lizenzverlängerung an Fortbildungen auf Main-Neckar-Turngau und BTB-Ebene teil, Christine Söhner, Katja Schäfer und Lisa Moser besuchten den Lehrgang für Geräteturnen, Katja und Josefine Schäfer, Stefanie Frankenberger und Amelie Schölch die Turner-Übungsleiter-Fortbildung und Lena Farrenkopf den Kampfrichter Lehrgang D-Lizenz Pflicht.

Sie selbst habe am Vereinsvorständetreffen teilgenommen und der absolut fitten Turnerin Maria Rechner zum 90. Geburtstag gratuliert. Bei der Vollversammlung des MNTJ in Königheim wurde Christine Söhner nach 22 Jahren von Lena Farrenkopf in Ressortleitung Lehrwesen abgelöst. In ihrem abschließenden Ausblick kündigte Anette von Wedel an, dass man für das Mudauer Vereins-Vergleichs-Schießen zwei Mannschaften mit je drei Personen gemeldet hat, dass im Juli in Offenburg das Landeskinderfest stattfindet und wieder sehr gute Lehrgänge, Wettkämpfe und sonstige sportlichen Veranstaltungen wie das Landeskinderturnfest in Offenburg im Angebot sind.

Trotz freiwilligem Verzicht auf einige Einnahmen während der Corona-Zeit konnte Schatzmeister Stefan Galm über einen positiven Kassenstand berichten und Gabi Schäfer als Ressortleiterin für Wettkampfsport freute sich, dass im Sommer 2022 die ersten Wettkämpfe nach über zwei Jahren stattgefunden hatten.

Beim Kinderturnfest für die Turnkreise Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach in Hardheim war man mit 38 Kindern am Start. Bei den Schülerinnen im Geräte Vierkampf WK 21 Jahrgang 2007/08 und jünger belegte Jette Frankenberger den ersten Platz. Im Geräte Vierkampf WK 25 Jahrgang 2009/10 und jünger wurde Leonie Böhle Zweite. Im Gemischten Vierkampf WK 31 Jahrgang 2011/12 und jünger konnte Finja Späth einen ersten Platz belegen. Beim Turngau Cup in TBB war die TSG mit zwei Mannschaften, beim Rückkampf mit einer Mannschaft am Start, die Platz 3 in der D-Liga belegte.

Zwölf Turnerinnen stellten sich den Gaueinzelmeisterschaften in Tauberbischofsheim, wo Jette Frankenberger beim Wettkampf sechs Jahrgang 2007 und jünger einen 3. Platz und Josefine Schäfer im Wettkampf acht Jahrgang 2005 und jünger den 1. Platz belegten. Miriam Schäfer erinnerte als eine der Sportabzeichen-Prüfer neben Paul Scheuermann und Tine Söhner an 18 abgelegte Sportabzeichen (drei mal Silber, 15 mal Gold) bei einem Durchschnittsalter von 52,5 Jahren, da leider bei den Jahrgängen 1982 bis 2011 eine große Lücke klaffe. Ausschließlich Lob, Anerkennung und Dank sprach Kassenprüfer Theo Grimm Kasse und Vorstand für die geleistete Arbeit aus, worauf die einstimmige Entlastung seitens der Mitglieder eine Selbstverständlichkeit und der perfekte Übergang zu Ehrungen langjähriger und erfolgreicher Mitglieder durch Anette von Wedel, Stefan Galm, Josefine Schäfer und Liv Frankenberger war.

Mit einem Dank an alle Unterstützer der TSG und der Vorfreude auf die gemeinsame sportliche Zeit, leitete Anette von Wedel mit dem Ernst Ferstl-Zitat „Wer den Wert glücklicher Augenblicke zu schätzen weiß, sammelt Schätze fürs Leben!“ zum gemütlichen Teil des Abends über.