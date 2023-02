Juroren hatten die Qual der Wahl

Mudau. Nach zweijähriger Pause war am Fastnachtssamstag die Odenwaldhalle in Mudau wieder der Treffpunkt für Freunde des gepflegten Tanzes und der besonderen Unterhaltung. Der Maskenball ist mittlerweile weit über die Ortsgrenzen Mudaus hinaus bekannt und dadurch kamen auch dieses Jahr wieder zahlreiche, närrische Gäste. Mit einem bunten Programm bis in die frühen Morgenstunden wurde das Publikum bestens unterhalten.

Pünktlich um 20.11 begann die Trachtenkapelle unter Leitung von Jürgen Schmid und spielte von Anfang an großartige Tanz- und Stimmungsmusik. Die Sprecherin des Vorstandsteams Rebekka Kohler begrüßte das Publikum und versprach einen großartigen Abend mit vielen Überraschungen.

Die Schautanzgruppe der FG Götzianer Heddebör eröffnete mit ihrem hervorragenden Schautanz „Stadt trifft Dorf – unser Leben auf dem Land“ das bunte Programm. Ab 21 Uhr ging es Schlag auf Schlag und es kamen wieder viele tolle Einzel- oder Paarmasken und natürlich auch Großgruppen. Jedes Jahr denkt man sich „Das kann nächstes Jahr gar nicht mehr besser werden!“, und jedes Jahr wird es dennoch noch besser. Die Ideen und Kreativität sind einfach unglaublich. Nach dem Einzug der Masken ging es gleich weiter im Programm und die Männertanzgarde der Heeschter Berkediebe heizte dem Publikum mit ihrem Schautanz „Auf geht’s zum Trachtenfest“ richtig ein.

Die ausgewählten Juroren im Publikum hatten anschließend die Qual der Wahl und mussten ihre Punkte verteilen. Nach schneller Auswertung der Punkte kam der große Augenblick und Rebekka Kohler begann mit der Prämierung der Masken. In den Einzel- und Paarmasken konnte sie vier Masken in dieser Reihenfolge von Platz 1 bis 4 prämieren: „Phönix aus der Asche“, „Zwee Zottel“, „s’erste Murmeltier und ein einsamer Golfer“ und „Der Grufti“.

Die schon grandiosen Einzel- und Paarmasken konnten dann aber tatsächlich von den Großgruppen noch getoppt werden. Hier wurden Siegergruppen von Platz 1 bis 3 „Peanuts“, „Alaska meets Odenwald – The New Generation“ und „Die zauberhaften Traumblüten“ ausgezeichnet. Voller Neugier wartete das Publikum auf die Demaskierung und Vorstellung der Gesichter hinter den Masken.

Danach ging es in der voll besetzten Halle mit der Unterhaltungsmusik des Musikvereins Mudau bis weit nach Mitternacht in voller Fahrt weiter. Dazwischen gab es als kleine Abwechslung und als Augenschmaus noch Tanzdarbietungen von der Prinzengarde der KaGeMuWa unter dem Motto „Hisst die Flagge – uns gehört das Meer“, die Wassersuchergarde der KaGeMuWa mit ihrem Gardetanz und der Tanzsportgruppe der SpVgg Hainstadt mit dem Thema „Der König der Jahreszeiten“. Die Trachtenkapelle konnte in gewohnter Weise mit Schunkelrunden und hervorragender Tanzmusik zur besten Stimmung im Saale beitragen.

Rebekka Kohler bedankte sich bei allen, die zu einem gelungenen Maskenball beigetragen haben. . L.M