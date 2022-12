Für die Zukunft gut aufgestellt

Schloßau-Waldauerbach. Auch wenn die letzten Jahre gerade in der Reisebranche nicht gerade leicht waren, Lena Grimm-Esposto strahlte jede Menge Optimismus aus und eröffnete die Weihnachtsfeier der Firmengruppe Grimm aus Waldauerbach im Mudauer Restaurant „Carrubo“ nicht nur mit Dank an die engagierten und treuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: „Man soll die Zukunft nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen.“

Dieses Zitat spricht für das Durchhaltevermögen der Firmengruppe, die sich aus Grimm-Reisen, PA-Touristik und Vital Tours zusammensetzt und als Grimm-Reisen 1972 von Alois Grimm gegründet wurde – und in diesem Jahr demnach 50-jähriges Firmenjubiläum feiern konnte.

Gewählt habe sie dieses Zitat auch, weil man die Firmengruppe nach einigen Anpassungen in den Unternehmensstrukturen und -abläufen in enger Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für gut aufgestellt für mögliche zukünftige Herausforderungen sieht.

Gerade dieses gute Miteinander aller hoben sie und Hartmut Gerlach als Geschäftsführer von Vital Tours & PA-Touristik hervor bei ihrem Dank an besonders langjährige und treue Mitarbeiter, aber auch beim Willkommen zahlreicher neuer Team-Mitglieder. Mit Präsent und Blumen wurden folgende Mitarbeiterinnen für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit gewürdigt:

Manuela Haas, Sina Hemberger, Madeleine Müller und Michaela Scholz.

Seit 15 Jahren verstärken Andrea Fertig und Sybille Friedel das GRIMM-Team bereits. Unverzichtbar seit 20 Jahren ist Christian Münch, seit 30 Jahren Wolfgang Grimm und seit der Firmengründung die Mitgründerin Annemarie Grimm.

Pandemie-bedingt wurden folgende Ehrungen nachgeholt: für zehn plus zwei Jahre Christiane Leitz, Katharina Schlegel und Sabrina Schellig, und für 20 plus zwei Jahre Conny Stuhl und Silke Danner. Claudia und Roland Grimm schlossen sich den Glückwünschen im Namen der Grimm’schen Firmenfamilie in ihrer herzlichen Art an, bevor das Büffet eröffnet wurde. . L.M