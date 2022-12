Ehemalige Auszubildende seit 40 Jahren dabei

Wertheim. Es ist eine schöne Tradition der Straub Marbert Beauty Group, dass langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende eines Jahres für ihre Treue zum Unternehmen im Rahmen einer Jubilarfeier besonderen Dank erfahren. Die zu Ehrenden kamen mit der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat und den Abteilungsleitern im Golfclub Restaurant Eichenfürst zusammen.

Zu diesem Anlass dankte und beglückwünschte der geschäftsführende Gesellschafter der Straub Marbert Beauty Group, Jelto Hendriok, den Jubilaren und dem Betriebsrat für ihre Leistung und ihr verdienstvolles, treues Engagement.

In den letzten beiden Jahren konnten die Ehrungen nur im sehr kleinen feierlichen Kreis im Unternehmen stattfinden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter über so viele Jahre ihrer Firma die Treue halten – sie sind durch ihre langjährige Erfahrung und ihr Wissen tragende Säulen der Firma. Ihr fortwährender Einsatz und die Treue verdienen Respekt und Anerkennung. Dafür, dass sie uns auch in schwierigen Zeiten unterstützen und Ihr Vertrauen schenken, danken wir Ihnen recht herzlich“ so Jelto Hendriok.

Große Herausforderungen

Das Jahr 2022 stellte das Unternehmen vor drei große Herausforderungen. Zum einem die seit 2019 anhaltende Corona-Pandemie. Zum anderen Russlands Krieg in der Ukraine, der gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zeigt. Folgen des Krieges sind auch bei der Straub Marbert Group spürbar. Vor allem steigende Kosten für Energie sowie für Rohstoffe und Packmittel machen dem Unternehmen zu schaffen. Als drittes das europaweite Verkaufsverbot von Artikeln mit dem Inhaltsstoff Lilial. Nicht nur, dass alle Rezepturen angepasst und geändert werden mussten, sondern auch alle bereits produzierten Artikel mussten entsorgt werden. Ware, die sich im Handel befand, musste zurückgeholt werden und anschließend vernichtet werden.

„Auch in schwierigen Zeiten die Treue zu halten und Vertrauen zu schenken, verdient besonderen Dank“ so Jelto Hendriok, geschäftsführender Gesellschafter. Auf stolze 40 Jahre im Unternehmen kann Yvonne Horn zurückblicken. Sie kennt das Unternehmen durch und durch. Sie ist die erste ehemalige Auszubildende des Unternehmens, die diese Ehrung erhält. Sie startete im Jahr 1982 als Auszubildende zur Bürokauffrau ihre Ausbildung. Auf Grund Ihres umfänglichen Fach-/Prozesswissens und ihrer schnellen Auffassungsgabe übernahm sie viele Projekte und kompakte Aufgaben in den verschiedensten Bereichen, in denen es galt, Änderungen zur Verbesserung der Unternehmensstruktur einzuleiten, um diese dann mit Vollzeitkräften weiterzuführen. Heute ist Yvonne Horn in der Assistenz der Geschäftsleitung tätig.

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Josef Bauer, Miriam Faulhaber, Enrico Greiner, Martin Pietzarka, Therese Sise. 15 Jahre: Mario Danne, Ariane Schwarzkopf. 20 Jahre: Lütfi Alkan, Lydia Blank, Tatjana Herzog, Helge Lediger, Mateusz Paszko, Lydia Thiel. 25 Jahre: Melanie Ballweg, Lidija Bauer, Nikolaus Dubrowni-Rabe, Galina Grots, Roland Hillebrand, Elisabeth Michel. 30 Jahre: Katherina Anhölcher. In Rente verabschiedet wurden Gisela Fenyvesi, Nina Malerwein, Wilhelm Rapp, Alexander Kun, Valentina Schmidtke und Katherina Anhölcher.