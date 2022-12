Wertheim. Auch in diesem Jahr feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brand-Gruppe ihre Weihnachtsfeier digital. Zum Konzern gehören unter anderem die Unternehmen Brand und Vacuubrand, die Vitlab GmbH in Großostheim und die gemeinsame Dienstleistungsgesellschaft Brand International in Frankfurt am Main und Wertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Constantin Schöler richtete an erster Stelle seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Engagement und ihre Leistung – auch im Namen von Dr. Christoph Schöler, der kurzfristig wegen eines Trauerfalls verhindert war. Inmitten einer ganzen Reihe von Krisen habe sich die Brand-Gruppe weiter erfolgreich entwickelt. Über alle Unternehmen hinweg könne man sich über ein Umsatz-Plus freuen. Der konsolidierte weltweite Gruppenumsatz werde in 2022 mehr als 168 Millionen Euro erreichen.

„Bei vollen Auftragsbüchern ging es darum, Kapazitäten anzupassen und zu erweitern. Das bedeutet nicht zuletzt viele neue Arbeitsplätze“, sagte Schöler und fügte mit Blick auf die Kunden der Gruppe an: „Bio-Pharma, Chemie, Physik, Life Sciences und die erneuerbaren Energien sind einfach attraktive Märkte, die auch in schwierigen Zeiten sehr gute Chancen für uns bieten.“

Mehr zum Thema Gute Nachrichten Brand-Gruppe freut sich nicht nur in Wertheim über Umsatz-Plus Mehr erfahren Betriebsversammlung Umsatzstärkstes Jahr bei Pink Mehr erfahren Link-Architekten Positiver Blick in das kommende Jahr Mehr erfahren

Wie es im Bericht der Gruppe weiter heißt, konnten die operativen Unternehmen Brand, Vacuubrand und Vitlab unterstützt durch die Dienstleistungen von Brand International den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern. Für Brand verwies Hans-Walter Kern, Geschäftsführer Produktion und Logistik, darauf, dass das Wachstum vor allem auf den strategisch bedeutsamen Produktgruppen beruhe.

Vacuubrand ist laut Schöler in seinem Kernmarkt zweistellig gewachsen. Auch Vitlab konnte ihr Geschäft in zukunftsträchtigen Bereichen ausbauen. Dass wirtschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit in der Brand Gruppe gut zusammenpassen, hob Schöler hervor. Er kündigte Schritte an, um das Geschäftsmodell in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Ziel aller Anstrengungen bleibe, die Gruppe als unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen weiterzuentwickeln sowie attraktive und sichere Arbeitsplätze zu bieten.

Die Stärkung des Gruppengedankens und der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen habe sich gerade in schwierigen Zeiten in der Praxis bewährt. „Teamgeist und der Wille, gemeinsam erfolgreich zu sein, haben das Rekordergebnis ermöglicht. Wir haben uns in der Gruppe an allen Ecken und Enden gegenseitig geholfen“, lobte Schöler. Die gemeinsamen Werte sollen in Zukunft noch stärker als Leitlinie für das tägliche Handeln in der Brand-Gruppe dienen. Dazu wurden sie in einer aktualisierten Fassung von einem engagierten Mitarbeiterteam per Video vorgestellt.

Fester Bestandteil der Weihnachtsfeier in der Brand Gruppe ist die Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare. Schöler ehrte namentlich 76 Personen, die seit zehn und mehr Jahren den Unternehmen die Treue halten. Darunter finden sich acht Beschäftigte mit 35-jähriger und zwei Mitarbeiterinnen mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit.

„Dass so viele Menschen gerne und lange bei uns arbeiten, ist eine unserer großen Stärken. Ihre Erfahrungen bereichern uns jeden Tag“, betonte Schöler. Mit Blick auf das kommende Jahr kündigte er ein Familienfest im Sommer als Dankeschön für alle Beschäftigten der Brand Gruppe an.