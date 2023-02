Freude auf Umzug nach Zwangs-Pause

Mudau. Nach zwei Jahren ohne Rosenmontagszug wollen alle Odenwälder Fastnachter endlich wieder einen ganz normale Faschenaachtskampagne feiern. Laut den Planungen der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher wird die endlich auch wieder möglich sein.

Der „Große Odenwälder Rosenmontagsumzug“ zieht die Massen in die Wassersucherstadt. Schon jetzt gibt es zahlreiche Anmeldungen.

Am Rosenmontag, 20. Februar, ab 14.01 Uhr schlängelt sich langsam, aber gar nicht leise der närrische Gaudiwurm durch Mudaus Straßen und Gassen. Der Umzug verspricht jedes Jahr viele prächtig geschmückte Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen. ‚Tausende Besucher am Wegesrand und fast ebenso viele Teilnehmer dürfen sich auf 111-prozentiges närrisches Treiben auf einem beachtenswerten Umzug freuen.

Die vielen teilnehmenden kleinen und großen Gruppen und Vereine, aus dem ganzen Odenwald und teilweise von noch viel weiter her, scheinen sich jedes Jahr in Mudau mit ihrem Ideenreichtum übertreffen zu wollen, so zieht ein langer Zug bunter Gruppen und eindrucksvolle Mottowagen sowie viel Musik durch Mudaus Ortskern.

Mit Musik und gute Laune, sowie der Prämierung verschiedener Umzugsteilnehmer geht es nach dem Umzug in der Mudauer Odenwaldhalle bei der Après-Zug-Party des Fördervereins „Mudemer Wassersucher“ weiter.

Alle Informationen zum Rosenmontagsumzug“ gibt es www.KaGeMuWa.de und www.facebook.com/kagemuwa, www.instagram.com/kagemuwa oder unter #mudifeiertfaschenaacht. Dort kann man die komplette Kampagne der Mudauer Wassersucher verfolgen.