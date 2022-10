Fachkräftemangel: ein Problem, das sich zunehmend verschärft. Nachwuchs bleibt aus, weil deutsche Schulabgängerinnen und -abgänger gerade an technischen Studiengängen kein großes Interesse zeigen. Junge Menschen aus anderen Ländern hingegen haben Lust in Deutschland ein duales Studium aufzunehmen – allein es fehlen die Voraussetzungen. Genau darauf werden sie jetzt im neuen Studienkolleg am

...