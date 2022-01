Mother's Finest präsentieren in Mosbach eine einzigartige Mischung

Mosbach. Mit Mother‘s Finest kommt eine legendäre Band nach Europa, die schon viele andere Kollegen und Bands beeinflusst hat. Als Erfinder des Funk-Rock spielen sie auch heute ein „enormes Brett“, sind aber offen für Metal, Blues und Soul. Am Sonntag, 8. Mai, werden Mother’s Finest um 20 Uhr die Bühne der Alten Mälzerei in Mosbach rocken. Die beiden Lead-Sänger Glenn Murdock und Joyce Kennedy werden in Originalbesetzung von den Gitarristen Gary „Moses Mo“ Moore und John Hayes unterstützt sowie vom Megabassisten Jerry „Wyzard“ Seay und Dion Derrick an den Drums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sängerehepaar Joyce „Baby Jean“ Kennedy und Glenn Murdock gründeten die Band 1970 gemeinsam mit Gary Moore, Barry Borden, Jerry Seay und Mike Keck. 1972 erschien ihr Debüt-Album „Mother’s Finest“. So ziemlich jede Classic-Rock-Platte beinhaltet ihren Hit „Baby Love“ aus dem Album „Mother Further“, mit dem die Band einen spektakulären Welthit landete.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Nach der Trennung 1983 fand die Truppe sechs Jahre später in leicht veränderter Formation wieder zusammen, und ist seither nicht mehr aus der internationalen Musikszene wegzudenken. Die einzigartige Mischung aus Soul, Funk, Hardrock und der ausdrucksstarken Stimme von Sängerin Joyce macht den Mother’s-Finest-Sound zu einem explosiven Gemisch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karten für dieses Konzert gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Fränkischen Nachrichten sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de, Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Für die Veranstaltung gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.