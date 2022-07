Neue Blitzersäule in Heidersbach

Heidersbach. Autofahrer aufgepasst: Seit Donnerstag steht in der Ortsdurchfahrt Heidersbach eine Blitzersäule. „Aufgrund von vermehrten und umfassend dokumentierten Geschwindigkeitsüberschreitungen haben sich das Landratsamt und die Gemeinde entschieden, im Ortsteil Heidersbach an der Bundesstraße 27 eine stationäre Messanlage zu errichten“, heißt es dazu vom Landratsamt. Für die Blitzersäule habe die Gemeinde einen Systemmast samt Fundament und Anschlüsse errichtet. Das Landratsamt wiederum betreibt die Messeinheiten, die in den Systemmast eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerade im Bereich des ’ und der auf dem Areal befindlichen Sport- und Spielplätze müssen sehr viele Kinder und Menschen aller Altersklassen die Straße queren. Nun wird die Messanlage dafür sorgen, dass sich die Geschwindigkeiten in beiden Richtungen im Rahmen der erlaubten 50 Stundenkilometer bewegt und ein sicheres Queren möglich ist“, begründet Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber die Entscheidung. ,Hällelepm/mg

In der Ortsdurchfahrt Heidersbach wurde am Donnerstag eine Blitzersäule errichtet. © Martin Bernhard