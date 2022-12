Auto landete in Limbach im Fluss

Limbach. Eine Pkw-Lenkerin landete am Montagmorgen mit ihrem Opel im Flussbett der Elz. Die Frau kam kurz nach 9 Uhr aus Scheringen und fuhr auf der Dorfstraße in Limbach in Richtung Laudenberg. Im Kurvenbereich vor einer Brücke verlor sie vermutlich aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Brückenmauer und schanzte mit dem Pkw etwa fünf Meter tief in die dortige Elz. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Wagen befreien. Rettungskräfte brachten die Fahrerin ins Krankenhaus. Die Dorfstraße war für zwei Stunden gesperrt. Der Opel wurde durch Feuerwehr und Abschleppdienst geborgen.

