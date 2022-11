Unterbalbacher öffnen ihre Adventsfenster

Unterbalbach. „Zünde ein Licht an“ lautet das Thema einer Adventsfensteraktion in Unterbalbach, die nach ihrem Start im Jahr 2020 nun zum dritten Mal stattfindet.

Initiiert hatte das Ganze vor zwei Jahren der damalige Unterbalbacher Ortsvorsteher und jetzige Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, Andreas Buchmann, sowie der Ortschaftsrat, um trotz der Corona geschuldeten Einschränkungen auch öffentlich für eine adventliche und weihnachtliche Stimmung in der Ortschaft zu sorgen.

Für die Aktion „Zünde ein Licht an“ haben konnten die 24 Stationen rasch an Interessierte vergeben werden. Diese seien „annähernd über den ganzen Ort verteilt“, freuen sich Ortsvorsteher Jürgen Segeritz, der Ortschaftsrat und das Koordinationsteam unter Federführung von Sarah Sommerrock. „Eine wirklich tolle Sache in schwierigen Zeiten“, betont Segeritz mit Blick auf die „Unterbälmer“ Adventsfensteraktion. Aus dieser „ergibt sich ein besinnlicher Spaziergang durch unser Dorf, den jeder individuell gehen kann, um die einzelnen Objekte zu besichtigen“. Schön sei auch, dass wieder so viele Bürger oder Familien mitmachen und die Fenster innerhalb kurzer Zeit alle „belegt“ waren. Damit bringe man wieder stimmungsvolles Licht sowie vorweihnachtliche Besinnung „in unsere Ortschaft“, betont Segeritz, wofür er allen Beteiligten dankt.

Die „Adventsfenster“ werden wie bei einem Adventskalender nach und nach geöffnet, so dass täglich vom 1. bis zum 24. Dezember ein neues, stimmungsvoll illuminiertes Motiv hinzukommt. Krönenden Abschluss wird der Lichterglanz am Heiligen Abend an der Bergkapelle oberhalb Unterbalbachs sein. Alle geöffneten Adventsfenster können dann über die Weihnachtstage bis voraussichtlich zum Dreikönigstag am 6. Januar zu sehen sein.

„Ein sogenanntes Adventsfenster muss nicht unbedingt ein tatsächliches Fenster sein. Es kann sich beispielsweise auch um ein geschmücktes Hoftor oder ein Arrangement im Garten handeln, erklärt der Ortsvorsteher. Voraussetzung sei jedoch, dass die Motive vom öffentlichen Straßenraum aus gut sichtbar sind.

Die in den beiden vergangenen Jahren gezeigten Motive wurden unverkennbar mit viel Kreativität, Zeit, Muse und Liebe gestaltet. Dass dies auch diesmal wieder der Fall sein wird, davon die Organisatoren auch jetzt wieder aus.

„Alle Bürger und Familien, die bei der Aktion kein Fenster mehr bekommen oder sich nicht beworben haben, sind weiterhin eingeladen, ihr Motiv unabhängig von einem konkreten Tag zu gestalten und ein Licht anzuzünden“, betont Segeritz: „Schon jetzt haben unabhängig von der Adventsfensteraktion viele weitere Anlieger ihre Anwesen adventlich gestaltet und beleuchtet.“

Reihenfolge

An folgenden Stationen öffnen sich bei der Aktion „Zünde ein Licht an“ in Unterbalbach vom 1. bis zum 24. Dezember Adventsfenster:

1. Dezember: Am Vogelsberg 7; 2. Dezember: Burgwiesenstraße 12; 3. Dezember: Oberbalbacher Straße 31; 4. Dezember: Wagnerstraße 17; 5. Dezember: Am Keltenberg 15; 6. Dezember: Altes Rathaus; 7. Dezember: Wagnerstraße 23; 8. Dezember: Oberbalbacher Straße 32; 9. Dezember: Am Keltenberg 12; 10. Dezember: Pfarrzentrum; 11. Dezember: Oberbalbacher Straße 12; 12. Dezember: Bürgermeister-Kolb-Straße 26, 13. Dezember: DRK-Heim/ Schulhof; 14. Dezember: Burgweg 10; 15. Dezember: Amtmannsweg 3/ Grundschule; 16. Dezember: Von-Baldersheim-Straße 7; 17. Dezember: Am Keltenberg 22; 18. Dezember: Bürgermeister-Kolb-Straße 23; 19. Dezember: Am Keltenberg 26; 20. Dezember: Am Keltenberg 14; 21. Dezember: Kreutzerstraße 1a; 22. Dezember: Beethovenstraße 2; 23. Dezember: Am Keltenberg 18; 24. Dezember: Bergkapelle. pdw