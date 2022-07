Treue Dienste im Team der Kläranlage

Lauda-Königshofen. Über 30 Jahre lang gehörte Reinhold Wülk dem öffentlichen Dienst an. Nach seiner Ausbildung in Würzburg, wo er das Handwerk als Elektroinstallateur erlernte, wurde Wülk zunächst als Elektromonteur übernommen. Die vielseitigen Kenntnisse im elektronischen Bereich sorgten dafür, dass der Messelhäuser schon bald bei weiteren Betrieben der Region als fachkundiger Mitarbeiter gefragt war. Seine erlangte Expertise konnte er schließlich ab 1991 als Beschäftigter bei der Kläranlage in Tauberbischofsheim einbringen, ehe er drei Jahre später nach Lauda-Königshofen wechselte. Nun wurde er im Rahmen einer Ehrung im Rathaus in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun bedankte sich für die stets sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team und würdigte das Engagement. Dass Wülk immer mit Eifer die unterschiedlichsten Herausforderungen anpackte, habe der Stadt viel gebracht. Auch Personalratsvorsitzender Martin Bethäuser bedankte sich im Namen der gesamten Belegschaft für die geleistete Arbeit und für das gute kollegiale Miteinander. stv