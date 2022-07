Beliebte Chorleiterin verabschiedet

Igersheim. Es ist jetzt über 26 Jahre her: Zwei Monate nach der Einweihung des evangelischen Gemeindezentrums im März 1996 gründete Anneliese Nagel den Evangelischen Kirchenchor Igersheim. Nun wurde die Chorleiterin im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes feierlich verabschiedet.

Zahlreiche Gemeindeglieder und Wegbegleiter fanden sich bei strahlend blauem Himmel auf dem Anneliese & Albert-Nagel Platz im Hof des Paul-Gerhardt-Zentrums ein. Festlich eingestimmt vom Posaunenchor Bad Mergentheim unter der Leitung vom Veronique Neumann, erhob die Gemeinde in ökumenischer Verbundenheit die Stimme mit dem Choral „Großer Gott wir loben dich.“ Seit zehn Jahren singen evangelischer und katholischer Kirchenchor als Ökumenischer Kirchenchor gemeinsam. Unter der Leitung der neuen Chorleiterin Cornelia Lehmann spürte man den Sängerinnen und Sänger die große Freude an, nach längerer Corona-Zwangspause endlich wieder auftreten zu können.

In der Predigt hielt Pfarrer Uwe Krauß eine „Hommage ans Singen“. Danach bat er Anneliese Nagel nach vorne und ließ in einem längeren Gedicht noch einmal die vergangenen 26 Jahre Revue passieren. Er bedankte sich bei ihr mit individuell ausgesuchten Geschenken für ihren segensreichen Dienst, was die Anwesenden mit langanhaltendem Applaus unterstrichen.

Anneliese Nagel bedankte sich mit persönlichen und berührenden Worten für das Engagement der Sängerinnen und Sänger und die Unterstützung der Kirchengemeinden. Sie freue sich sehr, dass eine Nachfolgerin gefunden worden sei und dass sie selbst im Ökumenischen Kirchenchor weiter mitsingen kann.

Anschließend empfing Pfarrer Krauß die neue Chorleiterin Cornelia Lehmann, die sich der Gemeinde mit offenen und herzlichen Worten vorstellte und erwähnte, dass sie mit ihrem Mann aus Thüringen nach Creglingen in die Nähe ihrer Tochter, der Bezirkskantorin Anne Lehmann, gezogen sei.

Im anschließendem Begegnungs-Ständerling konnte man in zahlreichen Gesprächen die Gemeinschaft genießen. uk