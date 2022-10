Lauda. Der Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) wird die durch Corona unterbrochene Reihe der Fränkischen Abende für Mitglieder und Freunde fortsetzen. Am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr steht in der Pfarrscheune ein nicht alltägliches Thema auf dem Programm: Ammoniten. Hubert Segeritz aus Lauda wird von diesen Zeugen der Urgeschichte berichten.

Während seines Studiums der Mathematik und Geografi zeigte sich bereits sein besonderes Faible für das Spezialgebiet Geologie. Sedimente aus einer 300 tiefen Trinkwasserbrunnenbohrung und die erdgeschichtliche Zuordnung zu den letzten Eiszeiten in Deutschland beschäftigen ihn zunehmend. Ammoniten, faszinierende Zeugen einer Vergangenheit, die um 200 bis 250 Millionen Jahre zurückliegt, sind Teil seiner Sammlung wahrer Kostbarkeiten. Das Interesse für die Erdgeschichte und Geologie hat in ihm wohl schon sein Vater, von Beruf Steinmetz, geweckt. Schon als Kind war Segeritz von den Fossilien fasziniert, die ihm der Vater gelegentlich als Abfallprodukt seiner Arbeit mitbrachte.

Hubert Segeritz, mit Einblicken nicht nur von beruflicher, sondern darüber hinaus berufener Seite in die hochinteressanten Materie, gibt in seinem Vortrag Einblick in früheste Entwicklungen der Erdgeschichte unter dem Titel „Steinerne Zeugen der Erdgeschichte in und um Lauda“.

Den musikalischen Rahmen zu der „umwerfenden“ Geschichte bietet die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal unter Leitung von Stefanie Helmer, die Bewirtung liegt in den Händen der KJG. irg