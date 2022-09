Rewe-Markt soll erweitert werden

Lauda-Königshofen. Die Erweiterung des Rewe-Markts in der Tauberstraße in Lauda hat die nächste Hürde genommen. Der Gemeinderat der Stadt beschloss bei der Sitzung am Montag im Rathaussaal den Entwurf für den Bebauungsplan „Taubercenter III“ und behandelte die eingegangenen Bedenken und Anregungen zu dem Projekt. Nach Aussage von Stadtbaumeister Tobias Blessing wird die Erweiterung des Lebensmittelvollsortimenters in südliche Richtung erfolgen.

Dazu muss nach der Fertigstellung der Erweiterung „Taubercenter II“, die derzeit im Gange ist, zunächst der Beerenbauer in die neuen Räume dort umziehen. Erst dann ist der Abbruch des alten Gebäudes möglich. Laut Auskunft der Stadt ist damit im nächten Jahr zu rechnen. „2023 kann die Vergrößerung von Rewe laufen“, so Blessing.

Weiterentwickelt werden soll auch eine bestehendes Einzelhandelslokal in der Tauberstraße in Lauda. Der bisherige Penny-Markt zieht nach der Fertigstellung der Gebäude in den künftigen Einkaufspark Tauberbrücke um. Das derzeitige Gebäude könnte von einem weiteren Discounter übernommen werden, hieß es in der Sitzung. Man sei derzeit dabei, das Areal mit dem künftigen Investor weiter zu entwickeln, der mit einer Anfrage auf die Stadt zugegangen sei, betonte Blessing. Dazu würde der Bereich in ein Sondergebiet „Nahrungs- und Genussmittel (Discountwaren) und Bekleidung“ umgewandelt werden. Beabsichtigt sei, die bisherige Verkaufsfläche von 780 Quadratmeter auf mehr als 900 Quadratmeter zu vergrößern.

Herbert Bieber (FBL) fragte nach den Auswirkungen für Königshofen, wenn in Lauda ein weiterer Lebensmitteldiscounter kommen soll. Dort ist seit Jahren der Wunsch nach einen zusätzlichen Lebensmittelmarkt. Der Regionalverband hatte die Begrenzung auf rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche festgelegt. Diese Größe reicht den Interessenten allerdings nicht. In Lauda ist eine größere Verkaufsfläche möglich, weil dort bereits ein entsprechendes Gebiet vorhanden ist.

In die gleiche Kerbe schlug Alois Imhof (FBL) und verwies auf die Bürger im Balbachtal, die nach Bad Mergentheim zum Einkaufen gingen. Laut Blessing habe das jedoch keine Auswirkungen auf die Ansiedlung eines Marktes in Königshofen.

Mehrheitlich signalisierte der Gemeinderat, die Aufstellung eines Bebauungsplans dort mitzutragen. Die Kosten dafür müsste der Investor tragen. dib