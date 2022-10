„Powerfrauen stellen aus“ lautet der Titel einer gemeinsamen Kunstausstellung, die derzeit sowohl in der Galerie „Alte Spenglerei“ als auch in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ in Lauda präsentiert wird.

Dabei sind bis einschließlich 30. Oktober jeweils an den Wochenenden abstrakte Kunst, Collagen, Öl-Malereien, Acrylbilder, Pop-Art und Skulpturen von insgesamt 13 ausstellenden

...