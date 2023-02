Lauda. Meditation als Selbsthilfe: Seit 20 Jahren bietet Rainer Kinscher kostenlose Meditationskurse in Lauda an. Nun hat er sich ein spezielles Format für Jugendliche und junge Erwachsene überlegt.

Im Februar 2003 entschloss sich Rainer Kinscher dazu, in seinem Übungsraum in Lauda in der Poststraße Zazen anzubieten. Zazen, die Praxis des buddhistischen Zen, es meint das „Sitzen in Stille“ und ist damit eine Form der Meditation. „Zazen bietet die Möglichkeiten der Selbstregulierung und der Selbstfürsorge. Es hilft Gelassenheit und Ruhe zu finden“, erklärt der Übungsleiter mit Lizenz.

Viel zu häufig, merkt er an, besonders in unseren gehetzten, modernen, medial-überfluteten Zeiten, würden die Menschen den Bezug zu sich selbst verlieren und es kaum schaffen, „sich selbst und die Stille auszuhalten“. Doch die vielen Reize, das ständige Tun, der Stress, das Getriebensein führe in den meisten Fällen zu Überlastung und Erschöpfung. Neben dem Tun brauche es das Sein, einfach nur sein, die Präsenz in der Gegenwart, ohne Anforderungen und ohne den Anspruch, produktiv zu werden oder etwas erfüllen zu müssen. „Wenn ich auf dem Kissen sitze, kommt die Welt nicht mehr an mich heran, richtet nichts mehr aus, zumindest nicht für diese Zeit.“ Es sei für ihn eine Kultivierung der Stille und der Leere, er bewahre dadurch seine innere Mitte, meint Rainer Kinscher. 20 Jahre gibt es sein kostenloses Zazen-Angebot schon, mittwochs von 10 bis 12 Uhr.

Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erkennt Rainer Kinscher, dass diese zunehmend in die Überforderung abrutschen, straucheln, sich missverstanden und alleine fühlen. Aus diesem Grund möchte er einen achtteiligen kostenlosen Meditationskurs für Personen ab 14 Jahren anbieten. Start ist am Freitag, 3. März, in seinem Übungsraum in Lauda in der Poststraße 1a und dann jeweils auch freitags von 14 bis 16 Uhr. Inhalt sind pro Termin zwei längere Sitzeinheiten von 25 Minuten, daneben gibt es Dehnübungen, Gehmeditationen und philosophische Texte. „Es ist keine Therapie, niemand braucht über die Gründe zu sprechen, weshalb er teilnimmt. Es geht um das Kennenlernen der Meditationspraxis, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, also dass man selbst einiges tun kann.“

Wer Interesse hat, kann sich bis 28. Februar telefonisch unter 09343/ 58615 oder mit einer kurzen Mail an kibun.raiki@gmx.net anmelden. Wem das zu kurzfristig ist, am 5. Mai startet wieder die kostenfreie von Rainer Kinscher geführte Sommeraktion „Qi Gong auf der Wiese“ am Dampflokdenkmal in Lauda. Diese findet bereits zum 16. Mal statt. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind für diese Bewegungsmeditation nicht erforderlich, jeder Interessierte ist willkommen. raiki