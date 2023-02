Über 150 Angebote rund um Wellness und Gesundheit

Bad Mergentheim. Mit über 150 verschiedenen Workshops, Vorträgen, Kursen und Mitmach-Angeboten will das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness Lust machen, mit Leichtigkeit und Freude mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Das Programm reicht von der Kunst des „freudvollen Genusslaufens“ bis hin zum Fitnessprogramm mit dem „kleinsten Sportstudio der Welt“, vom neuronalen Training, dem Jogging für das Gehirn, bis hin zu besonderen Vorträgen mit Einblicken in die gesunden Geheimnisse der Heilquellen.

„Wir wollen Menschen die Möglichkeit eröffnen, ihren Lebensstil eigenverantwortlich, gesundheitsfördernd und vor allem mit einer Portion Freude und Leichtigkeit zu verändern“, sagt Julia Krupka, die Marketingleiterin der Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Das Gesundheitsinstitut bietet in diesem Jahr nach Worten der Initiatoren eine besonders breite Auswahl an medizinischen Fach-Vorträgen, Ernährungs- und Bewegungsangeboten, aber auch Wege, neue Entspannung zu finden und Stress zu bewältigen.

Zu den Highlights des Vitalprogramms gehört das umfangreiche Angebot an Yoga-Workshops in kleinen Gruppen. Teilnehmer haben in eintägigen Seminaren beispielsweise die Chance, über Atem und Bewegung zu innerem Frieden zu finden, die Kraft der Stille (neu) zu entdecken oder die Kunst der Meditation zu erlernen, wie etwa beim „Frühaufsteher-QiGong unter freiem Himmel“

Welche wichtige Rolle das Gehirn für die geistige Fitness, aber auch für unser gesamtes Wohlbefinden spielt, steht im Mittelpunkt zweier besonderer Workshops zum „Neuronalen Training“. „Slow Jogging“ macht Lust auf die Kunst des „freudvollen Genusslaufens“. Die wachsende Bewegungsarmut macht sich bei vielen Menschen auch zunehmend im Alltag bemerkbar. Als ein Königsweg dafür gilt das aus Japan stammende „Slow Jogging“. Das langsame Lauftempo und die kleinen Schritte trainieren effektiv und gelenkschonend.

Bewegung, die Spaß macht: Darauf setzt auch das Konzept „Smovey“. Der Begriff für dieses „kleinste Sportstudio der Welt“ besteht aus den Elementen „Swing“, „Move“ and „Smile“, also Schwingen, Bewegen und Lächeln. Und der Name ist Programm: Mithilfe von speziellen Ringen, in deren Innern vier Stahlkugeln bei Bewegungen eine Vibration entstehen lassen, erleben Teilnehmer im Sinne des Wortes bewegte Stunden. Die Vibrationen wirken sogar bis in die Tiefenmuskulatur hinein.

Das abwechslungsreiche Bewegungsmodell bietet Kräftigungs-, Entspannungs- und Koordinationsübungen für jedes Aktivitätslevel.

Die Bad Mergentheimer Quellen, die schon Eduard Mörike zu schätzen wusste, sind äußerst wirksame Bitter- und Glaubersalzquellen. Sie erlauben mit ihren unterschiedlichen Konzentrationen und Zusammensetzungen einen individuell abgestimmten Therapieaufbau. In der Veranstaltungsreihe „Der Quellenarzt hält Sprechstunde“ weihen Bad Mergentheimer Kurärzte Interessierte regelmäßig in die Geheimnisse der Trinkquellen „Wilhelm, Albert und Karl“ und der Sole-Quelle „Paul“ ein. Zu den weiteren Highlights gehören viele Veranstaltungen unter freiem Himmel: Bei Kurparkführungen kann man „Dr. Natur“ begegnen. Auf insgesamt sieben verschiedenen Routen rund um Bad Mergentheim können Gesundheitsbegeisterte den Zauber der unterschiedlichen Jahreszeiten in der Natur und die positive Wirkung des Wundermittels „Bewegung“ neu erleben. Wieder im Angebot auch die regelmäßigen geführten Radwanderungen durch idyllische Landschaften. Vervollständigt wird das Vitalprogramm durch ein umfassendes Angebot rund um eine gute Ernährung. Vom Fachvortrag über den Nutriscore über „Kochimpulse“ für den eigenen Herd und von der individuellen Ernährungsberatung bis hin zum gemeinsamen Einkaufstraining für die Gesundheit.