Lauda-Königshofen/Bad Mergentheim: Mit bis zu 200 Sachen auf der B 290

Lauda-Königshofen/Bad Mergentheim. Eine Anruferin meldete in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwischen 4 und 4.30 Uhr, zuerst dem Polizeirevier in Bad Mergentheim zwei dunkle Pkw Audi, deren Lenker offensichtlich ein Rennen fahren würden. Diese zwei Fahrzeugführer fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Bad Mergentheim – laut den Angaben der Anruferin teilweise mit bis zu 200 km/h. Hierbei überholten sie sich ständig gegenseitig, unter anderem auch in der Überholverbotszone zwischen Unterbalbach und Königshofen.

Von einem der Audi-Lenker wurde die Anruferin bereits kurz nach dem Kreisverkehr Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen überholt und teilweise genötigt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden die beiden Audi mit TBB-Zulassung angehalten. Die Personalien der beiden 18-jährigen Fahrer wurden festgestellt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die das Verhalten der beiden jungen Fahrzeugführer beobachtet haben und die eventuell selbst von diesen gefährdet oder genötigt wurden.