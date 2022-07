Zwei Pkw sind in Bad Mergentheim zusammengestoßen

Bad Mergentheim. Auf der B 290 bei Bad Mergentheim kam es am Samstag gegen 12.45 Uhr infolge des Zusammenstoßes zweier Pkw zu zwei leichtverletzten Personen und einem Gesamt-sachschaden in Höhe von rund 12.00 Euro.Der 32-jährige Lenker eines älteren VW Golf wollte auf Höhe des Wildparks nach links in Richtung Spessartblick abbiegen, hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden und somit vorrangberechtigen Audi einer 53-jährigen Fahrzeugführerin, wodurch es zur Kollision beider Pkw kam. Diese waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer kamen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B 290 musste zur Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren jeweils mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

