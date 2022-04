Lauda-Königshofen: „Jazz in der Aula” startet wieder

Lauda-Königshofen. Der Kunstkreis Lauda-Königshofen freut sich, nach langer Corona-Pause endlich wieder ein attraktives Jazzprogramm bieten zu können: Am Freitag, 6. Mai um 20 Uhr gastieren in der Aula des Gymnasiums Lauda „Armstrong’s Ambassadors remembering Louis and his Allstars“.

1947 rief Armstrongs Manager die wohl bekannteste Dixieland-Formation aller Zeiten ins Leben – „Louis Armstrong and his Allstars“. Dieses Sextett, bestehend aus Musikern, die in Big Bands gespielt oder diese geleitet haben, begeisterte die kommenden 24 Jahren die Welt.

Stil und Gefühl

Viele Künstler haben schon das Unmögliche versucht, die Musik der Allstars und Armstrongs selbst Note für Note zu covern.

Die von Simon Holliday zusammengestellte Band, die die Zuhörer in Lauda erleben können, hat sich eben nicht zur Aufgabe gemacht, das Original bis zum letzten Halbton zu kopieren. Es geht vielmehr darum, den Stil und das Feeling der Allstars zu präsentieren, die bekanntesten Phrasen und musikalischen Markenzeichen nicht zu vergessen.

Mit Leidenschaft

Die Armstrong’s Ambassadors bestehen aus einigen der besten Musikern Europas, die nicht nur stilecht spielen, sondern gleichermaßen dem musikalischen Thema sehr verbunden sind und diesem mit Leidenschaft und Begeisterung gegenüberstehen.

Die Mitglieder der Band sind jahrelang in verschiedensten Formationen gemeinsam aufgetreten. Keine Überraschung, dass die nötige Chemie der Armstrong’s Ambassadors ab dem allerersten Konzert präsent war.