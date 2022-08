Kunstvolle Aquarelle zu Papier gebracht

Lauda-Königshofen. Auch in diesem Jahr steckt das Ferienprogramm der Stadt Lauda-Königshofen voller Spaß und Abwechslung. In der vergangenen Woche hieß es: „Schnapp dir Papier, Pinsel, Wasser und Aquarellfarbe – und los geht’s!“ Die Nachwuchskünstler trafen sich in der Palette Neugebauer am Laudaer Marienplatz, um unter künstlerischer Anleitung die Aquarellmalerei kennenzulernen. Zunächst bekamen die Kinder erklärt, wie man Aquarelle malt. Hierbei sei die Freude am Experimentieren wichtig, erklärte Rudi Neugebauer, denn: Die Farben machen, was sie wollen – und daher sei oftmals ein gewisses Improvisationstalent beim Schwingen des Pinsels gefragt. Die jungen Künstler waren erstaunt, wie die Farben auf nassem Papier flossen, ineinander verschwammen und herrliche Strukturen und Farbgemische hinterließen. So gestalteten die Kinder an diesem Tag eindrucksvolle Landschaftsbilder mit Wiesen und Wäldern, Meer, Wegen, Häusern – und natürlich durfte auch ein strahlend-blauer Sommerhimmel nicht fehlen. Das Ferienprogramm umfasst auch weiterhin noch viele Programmpunkte und verspricht bis 10. September viel Vergnügen und Kreativität in den Sommerferien. Bild: Stadt Lauda-Königshofen

