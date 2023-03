Bretzinger Musiker sind im Schnitt 37 Jahre jung

Bretzingen. Vorsitzender Gerald Farrenkopf leitete die Generalversammlung der Musikkapelle Bretzingen im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Gerichtstetten.

Nach dem Dank an die stellvertretende Vorsitzende Katharina Reichert, an die Dirigentin Melanie Ehrenfried sowie an seine Eltern für die tatkräftige Unterstützung im Vereinsleben ging er auf die Statistik ein. Die Musikkapelle Bretzingen besteht derzeit aus 34 aktiven Musikern, das Durchschnittsalter beträgt 37 Jahre.

Im Anschluss wurde das Wort an die Dirigentin Melanie Ehrenfried übergeben, die mit Stolz verkündete, dass die Proben glücklicherweise wieder ohne Corona-Beschränkungen aufgenommen werden konnten. Da derzeit für anstehende Auftritte und Konzerte, unter anderem das geplante Konzert mit dem Männergesangverein Gerichtstetten geprobt wird, seien die Proben sehr stark besucht, was hoffentlich für die Zukunft auch andauern werde, betonte sie und gab hiermit die Einleitung für Schriftführerin Alexandra Hock.

Sie berichtete über die Aktivitäten seit der letzten Generalversammlung im Mai 2022. Seither fanden 25 Proben und 22 Auftritte statt, bei denen die Zuhörer mit Polkas, Märschen und weiterer Unterhaltungsmusik erfreut wurden, außerdem wurden kirchliche Anlässe musikalisch umrahmt.

Für den Fortbestand der Musikkapelle Bretzingen sei bestens gesorgt, berichtet die Jugendvertreterin Sandra Heller. Denn derzeit befinden sich fünf Jugendliche in der Musikerausbildung, die von der Musikschule Hardheim durchgeführt wird. Hierbei werden die Instrumente von Klarinette und Saxophon über Tenorhorn und Trompete bis hin zum Schlagzeug erlernt.

Anschließend informierte Jörg Nitsch über den Kassenbericht des Jahres 2022 und stellte hierbei ordentlichst die Ein- und Ausgaben der Musikkapelle gegenüber. Die einwandfreie Buchführung wurde durch die beiden Kassenprüfer Kira Leimbach und Peter Weniger bestätigt, die dann auch die Vorstandschaft entlasteten.

Als Nächstes stand die Ehrung zahlreicher Musiker durch die beiden Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Die „Bronzene Vereinsehrennadel“ für zehnjährige aktive Tätigkeit bei der Musikkapelle Bretzingen erhielten Brigitte Reinhard, Bernd Geiger, Jörg Nitsch und Peter Weniger, die „Goldene Vereinsehrennadel“ für 30-Jährige Aktivität wurde an Florian Schuh überreicht. Zudem wurden Sandra Heller und Jochen Löhr für 25 Jahre und Bernhard Berberich für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft beim Bund Deutscher Blasmusik durch Herbert Münkel geehrt und erhielten die „Silberne“ beziehungsweise „Große Goldene Ehrennadel“. Allen Geehrten wurde als Zeichen der Anerkennung und des Dankes zusätzlich ein Präsent überreicht.

Anschließend fanden die Wahlen der Vorstandsmitglieder statt. Fast alle haben sich bereit erklärt, ihr Amt für eine weitere Periode fortzuführen, dem wurde von der Versammlung zugestimmt. Nach jahrelanger Tätigkeit im Vorstand gaben Sandra Heller und Bernhard Berberich ihr Amt ab. Als Nachfolgerin für Sandra Heller wurde Vanessa Busch in die Vorstandschaft gewählt.

Diese setzt sich von nun an wie folgt zusammen: Gerald Farrenkopf (Vorsitzender), Katharina Reichert (stellvertretende Vorsitzende), Melanie Ehrenfried (Dirigentin), Alexandra Hock (Schriftführerin), Jörg Nitsch und Wolfgang Haberkorn (Kassier), Vanessa Busch und Michael Reichert (Beisitzer/Jugendwart), Jochen Löhr und Florian Schuh (Beisitzer). Kira Leimbach und Peter Weniger wurden erneut für das Amt des Kassenprüfers gewählt. Den letzten offiziellen Punkt des Abends bildete die Ansprache organisatorischer Punkte, hier wurde unter anderem auf die anstehenden Termine hingewiesen.