Junge Tenniscracks holten ersten Platz

Lauda. Die Generalversammlung des Tennisclubs Rot Weiß Lauda war gut besucht. Der stellvertretende Vorsitzenden Wolfgang Steib verlas die Tagesordnung und rief zum Totengedenken auf.

Danach erfolgte die Ehrung erfolgreicher Schüler aus der Kooperation Schule/Verein beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Beim Kreisentscheid in Igersheim belegten die jungen Tenniscracks der Gesamtschule Lauda den ersten Platz und qualifizierten sich wieder einmal für das Oberschulamtsfinale. Der Verein überreichte eine Urkunde und ein Präsent mit Vereinsemblem.

Mit Urkunde und Geschenk wurden die Teilnehmer von „Jugend trainiert für Olympia“ ausgezeichnet. Das Bild zeigt sie mit Trainerin (von links) Heike Naber, Trainer Martin Pradel und dem stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Steib. © TC Rot Weiß lauda

In seinem Rückblick auf das letzte Jahr berichtete Wolfgang Steib der Versammlung, dass die Hallensaison 21/22 ohne Einschränkungen am 1. Oktober beginnen konnte, womit etwas Normalität im sportlichen Bereich zurückgekehrt sei. Für die Freiplatzsaison wurden alle sieben Plätze des Vereins fachmännisch hergerichtet, eine neue Walze kam zum Einsatz, so dass die Medenspiele ab Mitte Juni stattfinden konnten. Auch war der Trainingsbetrieb für die Sporttreibenden des Vereins jederzeit möglich. Viele freiwillige Helfer haben sich an den Arbeiten an der Außenanlage beteiligt und somit hat das Clubheim jetzt auch das richtige Umfeld. Beim Weinfest in Lauda hatte der TC RW einen tollen Stand mit einer neuen Hütte, die keine Wünsche offen gelassen habe und gut besucht war. Es folgten die Geschäftsberichte des Vorstandschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr. Sportwart Timo Schneider berichtete über das Mitternachtsturnier in der Halle und das Kleinfeldturnier um das Geweih des „T-Feld-Hirschs“ die großen Anklang fanden.

In der Sommermedenrunde waren vier Mannschaften unter der Fahne des TC RW Lauda gemeldet; zwei Teams aus Partnervereinen starteten mit Spielern aus Lauda. Hervorzuheben ist der Erfolg der Herren 65, die in Spielgemeinschaft mit Unterbalbach und Gerlachsheim zweimal hintereinander aufgestiegen sind und im nächsten Jahr in der Oberliga starten. Auch die Herren 55 schafften in der Winterhallenrunde den Aufstieg. Der Beitzer Halle, Alexander Zentgraf, berichtete von einer guten Auslastung der Tennishalle 2021/2022 und hofft trotz der schwierigen Kostensituation auf eine weitere erfolgreiche Hallensaison. Dafür wurde die komplette Preisliste für Einzel- und Abo-Stunden überarbeitet und angepasst. Nachdem der Bericht vom Finanzwartin Andrea Wobser-Krohmer vorgetragen wurde, hatten die Kassenprüfer das Wort. Sie stellten fest, dass die Buchführung und das Jahresabschlusswerk einwandfrei gestaltet und geführt wurden. Die Entlastung war also eine Formsache.

Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstands in ihren Funktionen bestätigt und einstimmig wiedergewählt. dido