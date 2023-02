Jagdunfall: Staatswaltschaft Mosbach ermittelt

Lauda-Königshofen. Gut drei Wochen ist es inzwischen her, seit es in einem Waldgebiet auf Lauda-Königshöfer Gemarkung zu einem folgenschweren Jagdunfall gekommen war. Hierbei war ein Jäger durch einen Schuss aus einem Gewehr seines Kumpels angeschossen und schwer verletzt worden. Das Ganze könnte jetzt für den Schützen ein Nachspiel haben.

„Die Ermittlungen sind aus kriminalpolizeilicher Sicht abgeschlossen. Das Ermittlungsverfahren wurde als fahrlässige Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Mosbach abgegeben“, so die Pressesprecherin des Heilbronner Polizeipräsidiums, Annika Grundbrecher, gegenüber den FN. Seine jagd- und waffenrechtlichen Erlaubnisse hat der Schütze zwischenzeitlich freiwillig zurückgegeben.