Händlerbub blickt aufs Taubertal

Lauda-Königshofen. Ein grundsätzliches Bewusstsein für die eigene Geschichte wollte Autor Frank Schwartz mit dem Buch „Marius der Händlerbub, Schrecken im Taubertal“ für seine Enkel schaffen. Doch schnell merkte er, dieses Bewusstsein kann für alle Kinder ein tolles Erlebnis sein.

Denn viel zu viele Anekdoten und historische Begebenheiten sind der jüngeren Generation unbekannt. Und doch sind sie identitätsgebend für die Heimat im Taubertal und vor allem erzählenswert. Deshalb bietet die Stadtbücherei Lauda-Königshofen nun in Zusammenarbeit mit Schwartz eine Lesung für Acht- bis Zwölfjährige am Donnerstag, 2. März, um 16.30 Uhr an.

Auf spielerische und unterhaltsame Weise liest der Autor aus seinem Buch, erläutert die einzelnen Geschichten aber auch anhand von Schautafeln und weiteren plastischen Beispielen. Vor allem die historischen Figuren werden dabei eingehend betrachtet sowie Hinweise auf Beispiele gegeben, die die Kinder und Jugendlichen selbst in ihrer näheren Umgebung erforschen können.

Im Anschluss bietet der Laudaer Nachtwächter eine Führung für die Kinder- und Jugendlichen entlang der Laudaer Stadtmauer mit Besuch des Oberen Tores an. Diese Führung wird etwa eine Stunde dauern, sodass die ganze Veranstaltung um 18 Uhr beendet sein sollte.

Die Teilnahme ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.