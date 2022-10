Freundschaft durch Generationen hinweg lebendig

Unterbalbach. Im Rahmen das „1. Bälmer Gulasch-Fest“ des Heimat- und Kulturvereins in Unterbalbach wurde erneut die deutsch-ungarische Ortspartnerschaft mit der Gemeinde Rátka weiter belebt, aus der eine Delegation am Wochenende vor allem extra zu dieser Premiere zu Gast war, darunter waren Rátkas Bürgermeisterin Valeria Sandorne Tirk, Richárd Tircsi, Leiter der Hauptabteilung für Nationalitätenkontakte im Ministerpräsidentenamt in Budapest, und „Dolmetscherin“ Györgyi Takács.

Für die rund 20-köpfige Abordnung stand nach ihrer Ankunft eine Führung in den Weinbergen am Vogelsberg sowie anschließend eine Weinprobe im Vereinsheim des Schäferhundevereins auf dem Programm. Die Verkostung wurde von Michael Braun, Geschäftsführer der Becksteiner Winzer, geleitet. Dazu wurden korrespondierend regionaltypische kulinarische Spezialitäten serviert.

Am nächsten Vormittag wurde die Abordnung aus Rátka im Rathaus der Stadt Lauda-Königshofen von Bürgermeister Lukas Braun bei einem Umtrunk empfangen. „Es ist sehr schön, sich zum Beispiel auf Ebenen der Verwaltung, Vereine, Institutionen, Kultur oder wie heute beim Kochen auszutauschen, um einander kennenzulernen und voneinander zu lernen. Es ist eminent wichtig, dass wir uns in Europa gut verstehen sowie unsere Gemeinsamkeiten oder auch unsere Unterschiede kennen“, bekräftigte der Bürgermeister bei seiner Begrüßung.

Man sei „äußerst froh, dass unserem Bürgermeister die Partnerschaft mit Rátka wichtig ist und er im vergangenen Jahr auch schon in der ungarischen Gemeinde mit dabei war. Das zeigt für uns, dass alle hinter dieser Freundschaft stehen und sie gelebt wird“, betonte Unterbalbachs Ortsvorsteher Jürgen Segeritz. Zugleich dankte er Lukas Braun für den Empfang der ungarischen Gäste im Rathaus.

Buntes Programm

„Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei uns in Rátka“, sprach Bürgermeisterin Valeria Sandorne Tirk bei ihrem Dank für den Empfang und die Gastfreundschaft eine entsprechende Einladung aus. Im Anschluss daran folgten kurze Besichtigungsrundgänge in der Altstadt Lauda und in Unterbalbach.

Nach der Prämierung und Siegerehrung beim „1. Bälmer Gulasch-Kochduell“ überreichte die ungarische Bürgermeisterin an Andreas Buchmann, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, und Ortsvorsteher Jürgen Segeritz als Gastgeschenk eine Bildtafel mit Fotos von Begegnungen in den vergangenen zehn Jahren. „Diese Freundschaft ist wirklich durch die Generationen hinweg sehr lebendig“, unterstrichen sowohl Buchmann als auch Bürgermeister Braun.

Danach startete ein bunter deutsch-ungarischer Gesellschaftsabend in der Balbachhalle, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren. Dabei präsentierte der Schwarzwaldverein aus Rátka traditionelle Volkstänze. Am frühen Abend sorgte der Musikverein Unterbalbach für einen musikalischen Blasmusikgruß. Zudem wurden Tänze zum Mitmachen geboten.

Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Rátka und Unterbalbach hatte 2021 ihr 25-jähriges Jubiläum. Hierzu war eine Delegation unter anderem mit Braun und Buchmann in der ungarischen Gemeinde zu Gast. Offiziell besiegelt wurde diese Ortspartnerschaft am 4. August 1996 durch beidseitige Unterzeichnung der Urkunde.

Seither wird zwischen dem Lauda-Königshöfer Stadtteil und dem selbstständigen Dorf in der Tokajer Weinbauregion am Fuße des Zemplén-Gebirges durch regelmäßige gegenseitige Besuche die Freundschaft intensiv lebendig gehalten, wie zum Beispiel 2016 zum 20-jährigen Bestehen sowohl in Unterbalbach als auch in Rátka oder durch den Besuch einer 40-köpfigen Delegation beim großen Festwochenende zum 800-jährigen Ortsjubiläum in Unterbalbach im Juli 2019.

Ebenfalls 2019 wurde in Unterbalbach die federführende Regie von politischer Seite, also dem Ortschaftsrat, in die Hände des Heimat- und Kulturvereins übergeben, der sich bereits seit seiner Gründung im Jahr 2009 der Partnerschaft mit der nordostungarischen Gemeinde verschrieben hatte. Zugleich wurde beim Verein ein Partnerschaftskomitee installiert, dessen Vorsitzender Andreas Buchmann ist.