Ein Strandkorb für Aub

Aub. An der Küste gehören sie zum Strandbild, in fränkischen Landen sind sie eher selten: Strandkörbe. In Aub steht künftig auch ein solcher Strandkorb, denn Gäste aus Nordfriesland haben ihn mit an die Gollach gebracht.

Freunde aus Nordfriesland weilten wieder einmal in Aub, waren aus der Partnergemeinde Wrixum auf Föhr wieder zu Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Historischen Trachten- und Stadtkapelle und der Stadt Aub. Drei Tage lang feierte man zusammen, zeigten die Auber ihren Gästen ihre Heimat.

Damit in Aub zum Strandkorb aber auch dazu das richtige Nordseefeeling aufkommen kann, gab es dazu noch, allerdings angesichts der langen Transportwege nur in geringen Mengen, je einen Eimer voll Nordseeluft, voll echtem Nordseewasser und voll Sand vom Strand aus Wyk.

Die Auber verbindet seit vielen Jahren eine herzliche Freundschaft mit der Inselgemeinde Wrixum. Alle drei Jahre finden Besuche statt, mal auf Föhr, jetzt wieder in Aub. Angeführt von Bürgermeisterin Heidi Braun und Wehrführer Thies Krüger waren dreißig Freunde aus Nordfriesland nach Aub gekommen.

Geschenke erhalten die Freundschaft. Für den Strandkorb bedankten sich die Auber ihrerseits mit einer eigens angefertigten Feuertonne. Bürgermeister Roman Menth wurde für einen Besuch auf der Insel standesgemäß mit Schildmütze und Sweatshirt ausgerüstet. ag