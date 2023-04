Fotografen der BSW-Fotogruppe aktiv

Lauda. Die Fotofreunde der BSW-Fotogruppe Lauda waren wieder aktiv: Vor wenigen Tagen wurde die 97. Ausstellung in den „Funke-Fenstern“ in der Pfarrstraße in Lauda aufgebaut. Reinhold Hofmann bringt den Frühling in sein Fenster, Erich Hellmann hat in Österreich die „Weltmaschine“ entdeckt. Dieter Göbel war in Frankfurt unterwegs und hat von dort Bilder der Ausstellung von „Niki de Saint Phalle“ in der Schirn Kunsthalle mitgebracht. Das vierte Fenster wird in wenigen Tagen von Manfred Pabst bestückt. Das Bild zeigt (von links): Reinhold Hofmann, Erich Hellmann sowie Dieter Göbel. Bild: BSW-Fotogruppe

