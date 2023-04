Lauda-Königshofen. „Kunst – Vielfalt – Glück“ – ein schönerer Titel ist kaum vorstellbar. Thea Bayer-Rossi hat ihn für eine Ausstellung gewählt. Es sei, wie Dr. Gunther Wobser in seiner Begrüßung feststellte, insgesamt die 146. Ausstellung, die 35. „art after work“ und die zweite „art after work“ in diesem Jahr in der „FabrikGalerie“, eine Vielfalt der Kulturen. Auch einen Hinweis auf große Freude gibt Dr. Wobser im „Doppelpack“: Den „Startschuss“ in Lauda für das Futurelab, das jungen Menschen Möglichkeiten zu Orientierung und Kreativität biete, und die ganz besondere Freude über die Einladung zum Empfang von König Charles im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Steinmeier.

„Bilder in Serie“ schafft Bayer-Rossi, nutzt unterschiedliche Techniken für ihre Motive und bringt den Besuchern der Ausstellung ihre Kunst im Dialog mit Claudia Haevernick, Leiterin Unternehmenskommunikation der Firma Lauda, nahe. Wertvolle Erfahrungen hat die Künstlerin, vom Management zur Kunst gewechselt, für eine eigene Galerie unter anderem in Bern gesammelt, lebt und arbeitet jetzt im Raum Rappenau und Heilbronn.

Drei Schwerpunkte sind es, die in der Ausstellung das Gesamtbild ergeben: Die Serie „Ewig lockt“ lebt vom Bezug zu mehr oder weniger deutlich realistischen Formen – sie besteht aus verschiedenen Mischtechniken, während die Bilder der Reihe „Naturinspirationen“ in zum Teil bestechend leuchtendem Rot der Mohnfelder die gesamte Umgebung in einen wahren Farbenrausch tauchen.

Plastizität zaubert hier unter anderem die raffinierte Beimischung von Sand. Die Werkserie „Drei-D-Kompositionen mit Acrylglas“ entstand, getrieben von der Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen; wurde hierbei buchstäblich von der Künstlerin entdeckt und erarbeitet. Eingebaute Spiegel suggerieren den Betrachtenden, sich selbst als Teil des Bildes zu sehen.

Ihre Qualifikation hat Thea Bayer-Rossi in einem mehrjährigen Studiengang der Bildenden Kunst in Nürnberg sowie durch regelmäßige Weiterbildung bei verschiedenen Kunstakademien erworben. Ihre eigene Kunst und Werke von Gastkünstlerinnen sowie Gastkünstlern präsentiert sie, verbunden mit Musik und Lesungen, in ihrer Galerie. Auch auf nationalen und internationalen Messen zeigt sie ihre Arbeiten; ebenso präsent war sie damit 2019 auf der Art Expo in New York. irg