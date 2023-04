Diesmal hieß es Rock, nicht Jazz in Aula

Lauda-Königshofen. „Rock on Stage“ lautete der Titel eines Livekonzerts der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) Lauda-Königshofen.

Auf dem Programm der Konzertsoiree, die von Solisten oder abwechselnden Formationen der Musikschule in Lauda gestaltet wurde, stand gemäß dem Titel eine entsprechend bunte Mischung stilistisch verschiedenartiger Pop- und Rocksongs Teilweise ergänzt wurden die Schülerinnen und Schüler durch einige Lehrkräfte der Musikschule.

Den Auftakt bildeten zunächst zwei Gospelsongs und Spirituals, dargeboten vom Gospelchor, der seit Januar unter Regie von Musikschulleiterin Stefanie Helmer steht. Der Traditionsspiritual „My Lord, what a mourning“ wurde von Kai Müller (Klavier) und „Sing to God“ aus Kai Lünnemanns gleichnamiger Gospelmesse von Kai Müller sowie den beiden Lehrkräften Dirk Hoffmann (E-Bass) und Martin Scheffel (Schlagzeug) instrumental begleitet.

Es folgten jeweils solistisch Jona Waldecker (Schlagzeug), Preisträger beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert 2023“ in der Kategorie „Drumset Pop“, mit „On the rocks“, Belinda Kuhn (Gesang) mit „Here with me“ von Chvrches und Marshmello, Moritz Eckert (Gesang, Gitarre) mit „Glimpse of us“ von Joji und Ed Sheerans „Supermarket Flowers“ sowie Annika Kappestein (Gesang) mit Natasha Bedingfields „Soulmate“.

Die „Kids Band“ mit Frontsängerin Belinda Kuhn sowie den Instrumentalisten Jannik Bamberger, Nikolas Mott und Robin Stumpp präsentierten zum Beispiel Alice Mertons Hit „No Roots“, Adeles Rockballade „Rolling in the deep“ und den Pink-Floyd-Klassiker „Another brick in the wall“.

Im zweiten Abschnitt waren unter anderem solistisch Franziska Fischer (Gesang) mit Adeles „When we were young“ und Moritz Eckert mit der Eigenkomposition „What´s wrong“ sowie im „Mixed Double“ der Schlagzeugschüler Linus Zipprich gemeinsam mit Lehrer Martin Scheffel zu hören. Erstmalig als Gesangsschülerin und Solosängerin trat die sonstige Violine-Lehrerin und stellvertretende Leiterin der Musikschule Manja Huber mit der Ballade „Still loving you“ der deutschen Rockband „Scorpions“ auf.

Zum Abschluss bot die Teen Band mit Anna Pinecker (Gesang), Philipp Eckard (Gitarre), Moritz Stiefelbauer (Keyboard), Sarah Vollrath (Percussion) und Lehrkraft Dirk Hofmann (Bass) beispielsweise Ed Sheerans „I see fire“, „Sweater Weather“ von The Neighbourhood, „All the things“ von Blink 182 und zum Finale den Nordirlandkriegssong „Zombie“ der irischen Rockgruppe The Cranberries sowie deren 2018 verstorbenen Sängerin und Songwriterin Dolores O’Riordan. Mit der vielfältigen, abwechslungsreichen und kurzweilig hoch unterhaltsamen Konzertsoiree „Rock on Stage“ stellte die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal unter mittlerweile Leitung von Stefanie Helmer erneut ihren hohen Ausbildungs- und Qualitätsstandard unter Beweis. Zudem beeindruckten die Mitwirkenden durch ausgeprägte, begeisternde und mitreißende Spielfreude, die immer wieder den Funken auf das Publikum überspringen ließ. Leidenschaftlicher Schlussapplaus war eine entsprechende Anerkennung des Auditoriums in der MSG-Aula.