Bei der Firma Lauda Informationsveranstaltung über 5G-Campusnetze

Lauda. Die Wirtschaftsförderung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis veranstaltet im Schulterschluss mit der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken eine Informationsveranstaltung zu den Einsatzmöglichkeiten von 5G-Campusnetzen. Diese findet im Rahmen einer 5G-Campusnetze-Roadshow am Mittwoch, 9. November, von 16.30 bis etwa 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Firma Lauda, Laudaplatz 1, in Lauda-Königshofen statt.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, berge die digitale Transformation Herausforderungen, biete aber auch Chancen für Unternehmen. Hierbei gewinne unter anderem die Netztechnologie 5G immer mehr an Bedeutung, zumal sie ein entscheidender Treiber für Innovation, neue Geschäftsmodelle und somit für das Wirtschaftswachstum sei. Damit Maschinen, Werkzeuge, Produkte und die in der Wertschöpfung beteiligten Menschen miteinander vernetzt und die Basis zur Kommunikation und Interaktion untereinander sichergestellt werden können, bedürfe es einer soliden Kommunikationsinfrastruktur mit der entsprechenden Bandbreite.

Eine Möglichkeit, diese Bandbreite sicherzustellen, ist nach Aussage der Experten die Installation eines unternehmenseigenen 5G-Campusnetzes. Hierbei handelt es sich um ein lokales, für besondere Anforderungen angepasstes Mobilfunknetz. Welche Einsatzmöglichkeiten ein 5G-Campusnetz bietet und zu welchen Konditionen es eingesetzt werden kann, erfahren Interessierte im Rahmen der Informationsveranstaltung. Ab 16.30 Uhr findet ein „Come-together“ statt. Hier besteht bereits die Möglichkeit, die Live-Systeme zu testen. Es folgt eine kurze Führung durch die Produktion der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG unter dem Motto „Innovationen der Temperiertechnik“. Die Keynote des Abends übernimmt Stephan Miller, Head of Automotive & Roads Global bei Nokia, zu dem Thema „Anwendungsmöglichkeiten von privaten 5G-Netzen in der Automobilindustrie“. Eine Podiumsdiskussion wird von Wolfgang Weiss vom Zentrum für Digitale Entwicklung moderiert. lra