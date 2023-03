Balbachtaler auch überregional gefragt

Oberbalbach. Die Jahreshauptversammlung der Balbachtaler Musikanten fand dieses Jahr in der Turnhalle in Oberbalbach statt. Eröffnet wurde sie erstmals durch ein kleines Konzert der „next generation“, den Nachwuchsmusikern der Balbachtaler Musikanten.

Neben Ortsvorsteherin Monika Noorlander waren Stadtrat Marco Hess und der Kommandant der Feuerwehr Oberbalbach, Reiner Ott, sowie die Ehrenmusikanten Roland Hofmann und Kurt Hauck gekommen. In einer Minute der Stille gedachte man der verstorbenen Mitglieder. Vorsitzender Thorsten Schmieg übergab dann das Wort an den Schriftführer Paul Retzbach, der auf das vergangene Vereinsjahr zurückblickte. Highlight war der Ausflug in die Partnergemeinde Gschaidt nach Niederösterreich. Zum ersten Mal wurde dieses Jahr der Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation und Bildern umrahmt.

Vereinskassier Michael Ruf gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben und zeigte so eine positive Entwicklung auf. Udo Weiland bescheinigte ihm die tadellose Buchführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Ortsvorsteherin Monika Noorlander leitete die anschließenden Wahlen. Die Amtsträger wurden einstimmig bestätigt. Dies sind: Vorsitzender Thorsten Schmieg, zweite Vorsitzende Daniela Dürr, Schriftführer Paul Retzbach, Vereinskassier Michael Ruf, Kassenprüfer Andreas Markert und Udo Weiland.

Schriftführer Paul Retzbach gab im weiteren Verlauf des Abends einen kurzen Abriss über die anstehenden Termine im Vereinsjahr 2023. Die Auftragslage der Balbachtaler sei sehr erfreulich. So stehen bereits mehrere Abendauftritte im Jahr 2023 fest, so Retzbach. Es gebe auch überregionale Anfragen und Buchungen. Anschließend wurde ein kleiner Einblick in die neue Website der Balbachtaler gewährt. Mit ihrer Hilfe solle zukünftig für jeden ersichtlich sein, wer die Balbachtaler sind und für was sie stehen.

Im abschließenden Tagesordnungspunkt wurde das 55-Jahr-Jubiläum 2024 angesprochen. Zum Schluss lobte Schmieg die „next generation“ und dankte den musikalischen Leitern für die hervorragend Ausbildung der Jungmusiker.