Pater Christoph Weberbauer wirkt seit über drei Jahren am Augustinerkloster in Würzburg. Die letzte Zeit war jedoch nicht einfach für den mittlerweile 80-jährigen, früheren Prior des Klosters in Messelhausen.

Das laute, quirlige Leben am Würzburger Dominikanerplatz wird plötzlich ganz leise. Schon auf dem Weg zur Klosterpforte hin vergisst man fast, dass man in einer Stadt ist. Öffnen

...