Aktuelles Kursangebot

Lauda-Königshofen. Der Firmenausbildungsverbund Fabi, der sich seit vielen Jahren einen Namen im Bereich der Ausbildungsunterstützung und -begleitung gemacht hat, bietet seit dem Frühjahr auch Weiterbildungsangebote für Beschäftigte regionaler Unternehmen an. Die neuen Kurse sind nun online.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fabi wird bereits seit dem vergangenen Jahr vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert, um einen Weiterbildungsverbund im Main-Tauber-Kreis aufzubauen. Ziel ist es, durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zur Fachkräftesicherung in der Region beizutragen.

Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen, bei denen derzeit die Personalentwicklung und -förderung eine große Rolle spielt, wurde ein Kursangebot erarbeitet, das den Beschäftigten weiterführende Kompetenzen und Skills vermittelt, um sie für zukünftige Tätigkeiten weiterzubilden.

Mehr zum Thema Katastrophenschutz Experten: Menschen sollen sich auf Stromausfall vorbereiten Mehr erfahren Familienbericht 2021 Räume zur Entfaltung schaffen Mehr erfahren Reformkonzept zur Neugestaltung des Übergangs zwischen Schule und Berufsausbildung Land fördert Berufliche Schulen mit 93 500 Euro Mehr erfahren

Im neuen Kursprogramm werden neben Kursen im Bereich der Personalentwicklung, des Gesundheits- und Qualitätsmanagements auch IT-Kurse zur Festigung der Basics oder Erweiterung der bereits vorhandenen Kenntnisse angeboten.

Darüber hinaus arbeitet Fabi eng mit zwei Kooperationspartnern im Bereich Technik und Kunststofftechnik zusammen. Zum einen ist dies das UFZ Niederstetten, mit dem Fabi seit Jahren bereits im Bereich der Verbundausbildung kooperiert. Das UFZ bietet nun neben Kursen in der überbetrieblichen Ausbildung auch technische Kurse im Weiterbildungsbereich an. So können etwa in der SPS-Programmierung, im CNC-Fräsen/Drehen oder in der Robotik Grundlagen im Rahmen der Weiterbildung erlernt werden.

Zum anderen gewann Fabi das Kunststoff-Zentrum SKZ aus Würzburg als weiteren Kooperationspartner, das vielfältige Angebote im Bereich der Kunststofftechnologie, der Spritzgießtechnologie oder der Additiven Fertigung in seinem Programm hat. Neben den angebotenen Kursen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Fabi direkt auf individuelle Bedarfe anzusprechen und dann gezielt Weiterbildungsmaßnahmen zu erarbeiten.

Das aktuelle Fabi-Kursangebot findet man ab sofort unter der Homepage www.fabi-ev.de/weiterbildungsverbund oder www.fabi-ufz.de oder man meldet sich unter Telefon 09343/5049844.

Der Aufbau des Weiterbildungsverbundes Main-Tauber ist ein Projekt im Rahmen des Bundesförderprogramms, das für 36 Monate vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wird. pm