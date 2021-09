Fränkische Nachrichten Plus-Artikel AfD-Kundgebung in Königshofen - Björn Höcke unterstützt mit Auftritt Wahlkampf von Bundestagskandidatin Christina Baum / Mix aus Verschwörung, Polit-Kritik und rechten Seitenhieben AfD-Kundgebung in Königshofen: Ein ganzes Potpourri an Schreckensszenarien

Normalerweise kann Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen, auch extremer. Doch bei seinem Auftritt in Königshofen als Sekundant für Bundestagskandidatin Christina Baum gab es zwar viel Polemik und gezielt Grenzwertiges, aber kaum Entgleisung.