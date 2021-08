Was ist mit politischer Vielfalt?

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Blüten der allgegenwärtige „Kampf gegen Rechts“ treibt. Da ruft doch tatsächlich ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Vereinen, welches sich selbstbezeichnend für Demokratie, Toleranz und Vielfalt einsetzt, zur Demonstration gegen eine Wahlveranstaltung auf!

Aber was ist denn mit politischer Vielfalt? Wo bleibt die Toleranz gegenüber anders Denkenden, Wählenden? Und vor allem was bleibt von der Demokratie, wenn anscheinend nur Meinungen und Parteien legitim sind, die das eigene Weltbild bestätigen? Diese Widersprüche in ihrem Denken können oder wollen die Initiatoren und Teilnehmer solcher Demonstrationen aber nicht sehen.