Külsheim. Die offizielle Partnerschaft zwischen der französischen Stadt Moret-sur-Loing und Külsheim besteht genau 50 Jahre. An diesem Wochenende kamen 26 französische Gäste zu dieser Feier in die Brunnenstadt. Die Freunde aus Moret waren bereits am Donnerstag angereist, zum Teil mit dem Bus, zum Teil mit privaten Pkw. Der erste aktuelle Kontakt gehörte dem Austausch mit den Gastgebern. Die Begrüßung zu einem halben Jahrhundert Städtepartnerschaft zwischen Moret und Külsheim fand am späten Samstagvormittag im Schlossinnenhof statt.

Alfred Bauch, stellvertretender Bürgermeister von Külsheim und mit Kontakten nach Moret seit mehr als 50 Jahren, freute sich sehr, zu dem Empfang auch Dikran Zakeossian, den Bürgermeister der Stadt Moret Loing et Orvanne begrüßen zu dürfen. Ebenso hieß er weitere Gäste willkommen wie Catherine Hericher, die langjährige Mitorganisatorin der Städtepartnerschaft, oder Külsheims Bürgermeister a.D. Günter Kuhn mit seiner Frau. Mit dabei waren aktuelle Külsheimer Gemeinderäte und manche Mitstreiter, welche die Partnerschaft seit Jahrzehnten aktiv begleiten.

Alfred Bauch, stellvertretender Bürgermeister von Külsheim, bei seiner Begrüßungsansprache. © Wagner

Der stellvertretende Bürgermeister meinte, es habe sich vieles verändert seit Beginn der Partnerschaft. Jedoch könne festgestellt werden, die Absicht, die Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer mit dem Elysee-Vertrag von 1963 hatten, nämlich die beiden Völker nach Jahren und Jahrzehnten gelebter Feindschaft wieder zu versöhnen, sei eine große und glückliche Erfolgsgeschichte, „wir sind der lebende Beweis“.

Die Gäste erlebten diese Freundschaft ganz persönlich, sagte Bauch, man habe sich kennen- und schätzen gelernt, nicht nur an der Oberfläche, „wir stehen uns ganz nah“. Es sei immer ein Erlebnis, nach Moret fahren zu dürfen. Anfänglich ohne Navi habe man sich auf dem Weg dorthin regelmäßig verfahren. Der Vorteil dabei sei gewesen, die schönen französischen Landschaften bewundern zu können.

Offizielle gelebte Partnerschaft sei das Fundament der Freundschaft, unterstrich der stellvertretende Bürgermeister, habe sich in der Form vielleicht ein wenig überlebt. Die Menschen gestalten sich ihre Beziehungen zu Frankreich und Deutschland mittlerweile selbst, so dass es schwierig sei, vor allem junge Leute für offizielle Veranstaltungen zu gewinnen.

Der Redner listete eine Vielzahl an gemeinsamen Begebenheiten, welche die Menschen zusammen-gebracht haben. Die Zuhörer schwelgten allesamt sichtbar in gemeinsamen Erinnerungen. Bauch sagte, alles habe seine Zeit „und wir sind sehr froh sie erlebt zu haben, sie war ein Stück unseres Lebens.“ Man müsse sich darüber unterhalten, wie die Partnerschaft fortgeführt werden könne, wie diese neu zu strukturieren sei.

Die aktuelle Freude, so Bauch, ziele darauf, nach so langer Zeit wieder ein Wochenende gemeinsam verbringen zu dürfen, „wir freuen uns, dass wir zusammen sind". Alle zusammen erhoben die Gläser auf den 50. Geburtstag „Moret und Külsheim". Einige gingen zusammen auf den Turm des Schlosses, um die dortige Aussicht zu genießen.