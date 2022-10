Partnerschaft lebt

Tauberbischofsheim. Wenn Corona es nicht verhindert, treffen sich die Städtepartnerschaftskomitees von Vitry-le-François und Tauberbischofsheim zweimal im Jahr zu Arbeitssitzungen. So war jetzt eine Delegation des französischen Komitees mit Alain Boulant an der Spitze in Tauberbischofsheim zu Gast.

Im Klostersaal des Rathauses traf man sich zur Sitzung, in deren Verlauf die anstehenden Themen zur Städtepartnerschaft besprochen wurden wie Schüleraustausch, Vereinsbegegnungen, gemeinsame Unternehmungen und auch jetzt schon die Frage, in welcher Stadt die 2026 anstehenden Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag der Freundschaft begangen werden soll.

Bürgermeisterin Anette Schmidt begrüßte die Gäste aus der Partnerstadt. Beim Präsidenten des französischen Komitees bedankte sie sich mit einem Weinpräsent für sein immer engagiertes Wirken für die Städtepartnerschaft. Boulant bedankte sich gerührt und erklärte, die Komiteetätigkeit sei für ihn keine Arbeit, sondern eine Leidenschaft. psk