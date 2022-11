Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach: Pater Adam Wachnio verabschiedet

Külsheim/Bronnbach. Der in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach beliebte Pater Adam Wachnio wurde nun im Rahmen eines festlich gestalteten Gottesdienstes im Kloster Bronnbach verabschiedet.

Die musikalische Umrahmung der Feier erfolgte durch Heiko Busse und Dr. Matthias Heinrich (Trompeten), Manfred Lutz (Posaune), Marianne Heinrich (Bassklarinette) und Regina Oetzel an der Orgel sowie durch die Sopranistinnen Sonja Miranda-Martinez und Bianca Schütz.

Am Ende des Gottesdienstes sprach der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Uwe Göbel, Dankesworte an Pater Adam. Er überreichte diesem ebenso Präsente wie Lektor Erich Saur aus Reicholzheim. Der Bibelkreis Bronnbach verabschiedete Pater Adam mit einem Lied und stand beim letzten Einzug in die Sakristei Spalier.

Pater Adam Wachnio feierte seine erste heilige Messe als Rektor in Kloster Bronnbach am 6. September 2020 und gehört den „Missionaren von der Heiligen Familie“ an. Am 1. Dezember 2022 übernimmt er als Pfarradministrator die Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz. Sein Nachfolger wird Pater Erwin Wieczorek, der ebenfalls den „Missionaren von der Heiligen Familie“ angehört. En