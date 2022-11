Besondere Stimmung im Kloster

Bronnbach. Traditionell am zweiten Adventswochenende findet der Bronnbacher Weihnachtsmarkt im Ambiente des gotischen Kreuzgangs und entlang der Außenfassade des Klosters statt. Neu in diesem Jahr ist, dass auch der beheizte Prälatensaal einbezogen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Weihnachtsmarkt mit festlichem Hüttenzauber und schönen Handwerkskreationen beginnt am Samstag, 3. Dezember, um 14 Uhr mit einer musikalischen Eröffnung am Christbaum auf dem Kirchenvorplatz. Am Sonntag, 4. Dezember, wird um 10.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Danach öffnen sich um 11.30 Uhr die Türen für alle Interessierten. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch des Christkinds am Sonntagnachmittag.

An beiden Tagen gibt es Musik in der Klosterkirche. Die Musikkapelle Dertingen spielt am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag tritt um 14 Uhr der Chor Imaté Reicholzheim auf. Der Musikverein Dörlesberg musiziert um 15.30 Uhr, um 17 Uhr konzertiert die Formation „3 Freunde“. Im gotischen Kreuzgang können die Besucher das vielfältige Warensortiment ausgewählter Anbieter genießen: Handwerker, Hobbykünstler und viele weitere Beschicker stellen ihre Produkte aus.

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt Der Zauber von rund 30 Buden lockt wieder in die Buchener Innenstadt Mehr erfahren

In stimmungsvoll geschmückten Buden entlang der Außenfassade der historischen Klosteranlage werden Glühwein, Punsch sowie kleine Speisen und Delikatessen angeboten. Im barocken Bernhardsaal können sich die Gäste an beiden Tagen bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Das Restaurant Kloster Bronnbach bietet in der Orangerie bei schönem Ausblick auf die festlich beleuchteten Buden kleine Speisen an. Der Klosterladen und die Vinothek sind für Einkäufe und Verkostungen geöffnet. Die Museumsbrennerei des Heimatvereins Reicholzheim im unteren Wirtschaftshof kann ebenfalls besichtigt werden. Den Erlös hieraus spendet der Heimatverein an die Flutopfer im Ahrtal.

Veranstalter des Weihnachtsmarktes ist das Kloster Bronnbach mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie, unterstützt durch den Heimatverein Reicholzheim.