Otmar Hauck für 60-Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt

Külsheim. Nachdem Corona zwei Jahre lang die Zusammenkünfte erschwert hatte, freute sich der CDU-Ortsvorsitzende Kurt Segner umso mehr, dass zahlreiche Mitglieder zur Hauptversammlung des Ortsverbands ins Restaurant „Lo Scoglio“ gekommen waren. Zudem berichtete Segner von den Aktivitäten in den beiden Wahlkämpfen im Vorjahr. Auch die jährliche Mitgliederwanderung konnte nach der „Corona-Zwangspause“ wieder durchgeführt werden und erfreue sich wieder großer Beliebtheit, so Segner.

Anschließend wies Schatzmeister Wolfgang Erbacher in seinem Bericht eine erfolgreiche Bilanz auf, so dass die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte. Nachdem die Stadträte Florian Hirsch und Jürgen Goldschmitt von der Arbeit aus dem Gemeinderat berichtet hatten, leitete Kreisgeschäftsführer Dominik Martin zu den Neuwahlen des Vors über.

Dabei wurde Kurt Segner einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso wie Thomas Schmitt als stellvertretender Vorsitzender und Wolfgang Erbacher als Schatzmeister. Als Beisitzer wurden Karl Ballweg, Reinhold Ballweg, Klaus Hauck, Birgit Lutz, Kurt Münkel, Bernhard Müssig, Hans-Werner Schilling, und Hermann Zeltner gewählt. Zudem gehören auch die Stadträte Florian Hirsch und Jürgen Goldschmitt sowie der JU-Ortsvorsitzende Sebastian Lutz kraft Amtes dem Vorstand des Ortsverbands an.

Anschließend berichtete der CDU-Kreisvorsitzende und Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg Professor Dr. Wolfgang Reinhart MdL über die aktuell herausfordernden Themen und gab den Anwesenden einen Rundum-Einblick in die Landespolitik. Nach wie vor bestimme maßgeblich der Krieg in der Ukraine das politische Geschehen. Auch die Herausforderungen für die Wirtschaft seien derzeit enorm: Preissteigerungen, Lieferprobleme, Fachkräftemangel. „Unsere Unternehmen, der für unsere heimische Wirtschaftsregion bedeutsame Mittelstand und unser Handwerk brauchen daher gezielte Unterstützung“, erklärt Wahlkreisabgeordneter Wolfgang Reinhart mit Blick auf die zum 1. Dezember gestarteten Wirtschaftshilfen des Landes. „Unser Instrumentenkasten beinhaltet kurzfristige Härtefallhilfen in Form eines zinsverbilligten Liquiditätskredits mit Tilgungszuschuss und eine Krisenberatung“, so Reinhart, der als Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Landtags eng in die Planungen einbezogen war. Die Angebote richteten sich im Wesentlichen an mittelständische Unternehmen, freiberuflich Tätige sowie auch an neugegründete Start-Ups.

Auch der demografische Wandel stelle aus seiner Sicht eine große Herausforderung für Staat und Gesellschaft dar. Gerade dann, wenn es darum gehe, die großen Aufgaben der Dekarbonisierung und Digitalisierung zu meistern, betonte der Abgeordnete. „Ohne zusätzliche Fachkräfte wird das Ziel des Einbaus von sechs Millionen Wärmepumpen in den kommenden Jahren nicht zu schaffen sein. Wir müssen daher einerseits das Handwerk weiter stärken und noch mehr für die berufliche Ausbildung werben, aber andererseits auch stärker auf qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt statt in die Sozialsysteme setzen“, so Reinhart.

Dem Bericht folgte die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Als Kreisvorsitzender dankte Reinhart allen Jubilaren auch im Namen des CDU-Bundesvorsitzenden für ihren „engagierten Einsatz und die jahrzehntelang Treue zur Union“. Besondere Anerkennung fand an diesem Abend Ottmar Hauck, der bereits seit 60 Jahren CDU-Mitglied ist. Bereits sein Vater war Gründungsmitglied des Ortsverbands und auch Ottmar Hauck brachte sich über zehn Jahre als Ortsvorsitzender ein und war in all den Jahren immer eine feste Stütze. Daher wurde er nun mit der Dankesmedaille der CDU Deutschlands und einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Zudem wurden Karl Köhler für 55 Jahre sowie Manfred Keller, Helmut Ochs und Herbert Ochs für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Weiter wurden geehrt: 45 Jahre: Friedhelm Bundschuh, Anton Lutz und Edgar Baumann. 40 Jahre: Harald Behringer, Josef Lutz und Günter Segner. 35 Jahre: Reinhold Ballweg, Rudi Ballweg, Karl Ballweg, Klaus Erbacher, Reinhold Müller, Werner Philipp, Edgar Sans und Guenther Sendelbach. 30 Jahre: Walter Geier, Judith Geier, Klara Köhler, Gisela Kuch, Birgit Lutz, Bernhard Müssig, Franz Roth, Maria Sendelbach und Jörg Zöfl. 25 Jahre: Jürgen Goldschmitt, Kirsten Hammerle, Maria Lutz und Hubert Steinbach.

Abschließend gab Kurt Segner einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit des Vorstands. Bereits 2021 sollte eigentlich die 50. Auflage des „Politischen Aschermittwochs“ in Hundheim stattfinden. Man hoffe, dieses Jubiläum nun nachholen zu können. cdu