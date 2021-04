Külsheim. Die Firma Seitz-Reisen ehrte einige ihrer Mitarbeiter für ihre langjährigen Verdienste.

Eigentlich sei das schon bei der Jahresabschlussfeier geplant gewesen. Diese habe aber wegen Corona nicht stattfinden können, erklärte Geschäftsführer Sebastian Seitz. Er und Geschäftsführerin Janine Kaserer würdigten die Mitarbeiter für ihren Einsatz und die Loyalität zum Unternehmen. Insbesondere in der aktuellen Zeit seien an den Beruf des Kraftfahrers im Personenverkehr besondere Herausforderungen geknüpft, erklärte der Redner mit Blick auf sich ständig ändernde Verordnungen und Fahrplananpassungen.

Geehrt wurden Nicole Berberich, Betina Krug, Lother Weimar und Holger Wohlfarth für zehnjährige sowie Walter Schell für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Irene Seitz wurde nach 46 Jahren Treue zur Firma in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1974 gehörte sie dem Unternehmen an. Sie fuhr im Unternehmen jahrelang Omnibus, war im Reisebüro tätig und führte zuletzt die Lohnbuchhaltung.

Sebastian Seitz freute sich, Frank Thon und Walter Schell für langjähriges unfallfreies Fahren die Auszeichnung „Sicher & Unfallfrei“ überreichen zu dürfen. Diese wird unter anderem durch den Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen und der Berufsgenossenschaft unter Schirmherrschaft von Minister Winfried Herrmann ausgelobt. Janine Kaserer betonte, dass auch viele weitere Fahrer des Unternehmens sich durch umsichtiges Verhalten und unfallfreies Fahren hervorgetan haben.

Eine wichtige Säule für einen sicheren Personenverkehr seien regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen. In Zeiten von Corona stelle auch dies eine Herausforderung für das Unternehmen dar. Dazu zählten auch kurzfristige Schließungen von Bildungseinrichtungen oder die Umsetzung erhöhter Hygieneanforderungen. Dennoch sei es gelungen, in den vergangenen Monaten die gesamte Belegschaft zu Ersthelfern auszubilden. Das gebe dem Unternehmen die nötige Sicherheit, fügte Sebastian Seitz an.

