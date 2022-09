Jörg Weber folgt auf Stefan Grimm

Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz informierte, die Naturkindgruppe starte im März 2023 im Schönert an der Berberichswiese schneller als geplant.

Die Kindertagesstätte Uissigheim erhalte 15 600 Euro für einen neuen Spielgeräteschuppen.

Das Feuerwehrhaus Hundheim/Steinbach bekomme neue Schränke für 14 700 Euro, die Baustelle selbst laufe.

Die Postzweigstelle befindet sich ab dem 27. Oktober bei der „Weberei Pahl“.

Ab dem 0 1. August, so Hickl-Seitz, gebe es in Uissigheim eine kommissarische Schulleitung durch Vanessa Kulzer.

Der Sendemast „Zum Läger 1“ wird mit 2G/4G und 5G-Funksystem erweitert. Der Mast ist auf Privatgrund.

Die Hauptamtsleiterin ließ wissen, die allgemeine Finanzprüfung der Stadt für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 mit der Eröffnungsbilanz 2019 sei abgeschlossen und vom Landratsamt bestätigt. Kleine Bemerkungen seien alle abgearbeitet.

Das erste Open Air „Rock am Schloss“ am 24. September ist krankheitsbedingt abgesagt.

Hickl-Seitz sprach eine Beteiligung der Stadt Külsheim am Projekt „KulturTaste“ der TauberPhilharmonie zusammen mit allen Gemeinden im Kreis und dem Landkreis an. Eine Tastatur wird aufgehängt, jeder Geldgeber erhält für 250 Euro eine Taste, das Kunstwerk werde dauerhaft präsentiert.

Eine organisierte Radtour vom RSV Külsheim nach Tauberbischofsheim auf „sicheren Wegen fernab der Landstraße“ habe mit sehr wenig Resonanz stattgefunden.

Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt informierte über geplante Einsparmaßnahmen beim Winterbetrieb in städtischen Gebäuden. Verwaltungsintern sei Gebäude für Gebäude untersucht worden, wo Energie gespart werden könne.

Die Stadtkämmerin stellte fest, in städtischen Gebäuden gebe es kein Warmwasser mehr. Die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden würden auf 19 bis 20 Grad begrenzt. Es gebe schriftliche Anweisungen an Mitarbeiter der Schulen, die Räume zu kontrollieren, ob Thermostate heruntergedreht und die Fenster geschlossen sind. Sporthallen und Gemeindezentren werden auf 16 Grad geheizt. Die Festhalle werde nur noch für konkrete Veranstaltungen oder Familienfeiern aufgeheizt. Ansonsten bleibe die Temperatur dort auf zwölf Grad, zwei Gruppen werden in andere Räumlichkeiten umziehen. Wenn Veranstaltungen in der Festhalle oder in Gemeindezentren seien, würden in der Zeit von November bis März die Pauschalen für Strom und Heizung verdoppelt.

Die Nachtabsenkung in allen Gebäuden wird optimiert, Straßenbeleuchtung von Mitternacht bis fünf Uhr abgeschaltet. Die Weihnachtsbeleuchtung wird reduziert und bleibe nur noch im Bereich vom alten Rathaus bis zur Katharinenkapelle. Die Gebäudebeleuchtung am Schloss ist bereits abgeschaltet. Die Stadtkämmerin erläuterte, dies seien die ersten Schritte. Das Thema Energieeinsparung bleibe ein Dauerthema. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis.

Den Befreiungsantrag zur Errichtung eines Sichtschutzzaunes im Erlenweg auf Gemarkung Külsheim setzte das Gremium einhellig ab. hpw