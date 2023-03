Aufstieg in die Landesliga war der sportliche Höhepunkt

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des des Boule-Club Külsheim 1999.

Nach der Begrüßung und dem Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung folgte der Geschäftsbericht des Vorsitzenden. Oliver Köppel. Dem war zu entnehmen, dass der Mitgliederstand bei 61 Personen liegt. Man traf sich zu zwei Vorstandssitzungen. Die Rhein-Neckar-Boule Saison konnte nach der Pandemie bedingten Pause wieder seinen Ligabetrieb aufnehmen. Der erste Spieltag der Bezirksliga Rhein-Neckar-Liga im April 2022 in Külsheim musste wegen des Wintereinbruchs ausfallen. Die Spiele wurden auf die folgenden Spieltage angefügt. Dies bedeutete für die Mannschaften, dass die Spieltage einen langen Tag werden sollten. Umso mehr konnte die erste Mannschaft mit dem Vizemeistertitel das erste Mal seit Teilnahme an der Ligarunde (2008) den Aufstieg in Landesliga Rhein Neckar erreichen. Die zweite Mannschaft erreichte zum Abschluss den sechsten Tabellenplatz.

Auch an verschiedenen Freizeitturnieren waren Mitglieder des Vereins beteiligt. Am Kinderferienprogramm nahm der Verein auch wieder teil. Vereinsmeister im Einzel wurde Oliver Köppel, vor Jürgen Kölpin und Ingo Lechner. Eine Abschlussfeier rundete die erfolgreiche sportliche Ligarunde ab.

Kassenwart Bertram Grein informierte über Ein- und Ausgaben im vergangenen Geschäftsjahr. Gerhard Römisch, der zusammen mit Udo Münkel die Kasse prüfte, bescheinigte eine korrekte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands, beantrag von Gerhard Römisch, erfolgte einstimmig.

Bei den anschließenden Wahlen, geleitet von Oliver Köppel wurden der zweite Vorsitzende Albrecht Grimm, Schriftführer Helmut Schneider und Beisitzer Wolfgang Detsch sowie die Kassenprüfer Gerhard Römisch und Udo Münkel jeweils einstimmig bestätigt.

Anträge lagen der Versammlung keine vor. Der Boule-Spieltag der Rhein-Neckar-Liga in Külsheim findet am 29. April statt. Die von der Versammlung bestellten Mitglieder für das Festkomitee sollen für das Vereinsjubiläum 2024 ein Festprogramm ausarbeiten. Abschließend bedankte sich der der Vorsitzende Oliver Köppel bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung.