Schäferhundeverein ehrt

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich kürzlich die Mitglieder der Külsheimer Ortsgruppe des Schäferhundevereins in dessen Vereinsheim auf dem Kattenberg.

Wie es nun im Bericht der Verantwortlichen heißt, wurden nach dem Totengedenken die Berichte des Vorstands verlesen. Dann wählte die Versammlung Marcel Schlör als Nachfolger von Marko Körner zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Mitgliederehrung. Dabei wurden Klaus Schukraft und Peter Seitz für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Vorsitzender Waldemar Rosswinkel gab einen Ausblick auf geplante Termine. So findet erstmals am 16. März ein „Erste-Hilfe-Kurs am Hund“ statt. Dazu können sich interessierte Hundebesitzer beim Verein anmelden.

Weitere Seminare in den Sparten Fährte, Unterordnung und Schutzdienst sind vorgesehen.