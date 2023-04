Wahlen beim Musizierkreis

Kreuzwertheim. Bei der Hauptversammlung des Musizierkreises Kreuzwertheim stand neben einem Rückblick auf die Aktivitäten und Höhepunkte der vergangenen zwei Jahre auch die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzende Silvia Klee eröffnete die Versammlung mit einer Schweigeminute für die im Januar 2022 verstorbene Altbürgermeisterin Christa Schönberg, die Ehrenvorsitzende des Musizierkreises war. Anschließend stellte sie fest, dass 2021 sich wegen der Corona-Auflagen als schwierig entpuppt habe. Umso mehr freute man sich, 2022 wieder Konzerte zu veranstalten. Klee erinnerte an die gelungenen Veranstaltungen in der Dreschhalle, im Schlosspark, bei dem auch die langjährige Schulleiterin „und das Herz des Musizierkreises“, Bärbel Klüpfel, verabschiedet wurde, sowie an das vorweihnachtliche Konzert in der evangelischen Kirche. Zudem beteiligte sich der Musizierkreis mit mehreren Helferdiensten am Quätschichfest und verschiedene Lehrkräfte übernahmen die Instrumentenvorstellung in der Grundschule. 2023 fand bereits ein Frühlingskonzert statt. Ein weiteres Konzert ist am 15./16. Juli geplant. Zudem will der Verein wieder beim Heimat- und Quätschichfest sowie beim Weihnachtsmarkt aktiv sein.

Besonders stolz zeigte sich die Rednerin auf die erfolgreiche Teilnahme von fünf Schülerinnen und Schülern am Wettbewerb „Jugend musiziert“ (Klavier und Schlagzeug).

Mehr zum Thema Generalversammlung des Reit-und Fahrvereins Glashofen Mitglieder bei vielen Veranstaltungen aktiv Mehr erfahren

Die Aktivitäten des Jugendvorstands waren ebenfalls wegen Corona eingeschränkt. Man glänzte aber dennoch bei den Konzerten und packte tatkräftig mit an. Jugendwartin Susanne Schwanz-Dreßler plant in den nächsten zwei Jahren neben den Helferdiensten weitere Aktivitäten, etwa einen Ausflug zum Musikhaus Thomann.

Kassiererin Margarete Krichel sprach von einer soliden Finanzlage, nicht zuletzt dank Unterstützung durch die Gemeinden Kreuzwertheim, Hasloch und Schollbrunn sowie durch Spenden etwa von Banken oder Stiftungen wie etwa der Hoffmann- oder der Prassek-Stiftung. Die Prüferinnen Silke Eckstein und Marina Klein bescheinigten eine korrekte Kassenführung und beantragen die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Bei den Wahlen wurden die meisten Mitglieder in ihrer Funktion bestätigt. Vorsitzende bleibt Silvia Klee, Kassiererin Margarete Krichel, Schriftführerin Bianca Schütz, Jugendwartin Susanne Schwanz-Dreßler, Beisitzerin Silke Kohrmann. Andrea Müller-Staub gab nach zwölf Jahren ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende ab. Ihre Nachfolgerin ist Heidi Kaufmann, die bisher als Beisitzerin fungierte. Zudem verließ das Gremium Beisitzerin Gaby Krimm, die seit 2020 im Vorstand mitwirkte. Beiden Frauen wurde für ihr Engagement mit Präsenten gedankt. Neu gewählt wurden die beiden Beisitzerinnen Bernadette Binder und Lena Tröger. mkk